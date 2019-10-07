醫言有理：肺炎鏈球菌疫苗 13、23價要識分

肺炎鏈球菌感染可導致「肺炎」（Pneumonia）、「敗血症」（Septicaemia）及「腦膜炎」（Meningitis），全部皆可致命，免疫力低的病人較容易受感染，尤其接受「脾臟切除手術」（Splenectomy）後，其他還有「漿細胞骨髓癌」（Plasma cell myeloma）及「慢性淋巴細胞白血病」（Chronic lymphocytic leukaemia）病者。

建議先打13價 再打23價

「肺炎鏈球菌疫苗」（Pneumococcal polysaccharide vaccine）可有效預防感染。目前有兩種疫苗可供選擇，包括含23種「莢膜多醣抗原」（Capsular polysaccharide antigens）的「23價疫苗」（Pneumovax 23），還有較強力但覆蓋面較細的「13價疫苗」（Protein-conjugate vaccine）；後者所含的「莢膜多醣抗原」具特殊結構，接種後可產生較強免疫力。因此，「13價疫苗」比「23價疫苗」更適合免疫力尚未完全成熟的兩歲以下幼童及免疫力較弱的65歲以上長者。

幼兒接受疫苗注射，可減少肺炎鏈球菌感染風險，同時降低感染後成為「鼻腔帶菌者」（Nasal carriers）的風險；帶菌者數目減少，也有助降低其他人受感染風險。

專家建議高危人士接種全部兩種疫苗，可先接種13價疫苗，8個星期之後再加種23價疫苗；如已接種23價疫苗，則須等起碼一年後始再接種13價疫苗。

感染肺炎鏈球菌的高危因素，包括抽煙、酗酒、糖尿病及慢性心肺或肝病，尤其長者。超高危因素則包括「脾臟切除手術」、骨髓癌、慢性淋巴細胞白血病及晚期腎病，還有「免疫功能障礙」（Immunodeficiency），例如愛滋病及癌症病人。高危人士宜5年後再次接種23價疫苗，以維持免疫力，不需要再接種13價疫苗。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）