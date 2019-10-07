「走時睡在自己牀上，可以嗎？」 在家善終 讓長者不留憾

一個病人曾對我說：「我很想把握這寶貴時間，希望能在我走之前返屋企靜靜度過。我好想再次返到我熟悉的家。我想走的時候是睡在自己的牀上。醫生，可以嗎？」

「檢查報告話婆婆嘅胃同食道之間發現腫瘤，而且有擴散迹象，情况並不樂觀。」

「醫生，你唔好將結果講畀媽媽知，我怕佢受唔住。」

當上老人科醫生之後，我常常要向病人或其家人說出big bad news。很多時候，當壞消息說出之後，會碰上家屬有以上要求，就是不要將壞消息直接告訴老人家，因為怕老人家受不起打擊。又或者香港社會一向忌諱死亡，即使病入膏肓，時日無多，普遍的人仍然會盡量迴避，免得過就不要提及。因此，很多病人錯過了表達意願及需要的機會，沒能及早綢繆，未能交下心事，離去時抱着遺憾。

家屬忌諱死亡 病人錯過表達機會

但是現實情况往往是：十之八九耆老病人其實心裏都有個底。除非是認知障礙症或精神病患者，否則的話，如果病情持續惡化，他們又怎會不知道生命終會到盡頭呢？他們又怎會沒有想過死亡及身後事呢？根據我所接觸的長者，其實有很多都不是如想像中害怕死亡，不堪一擊。

有病人曾對我說：「醫生，到了我這年紀，死是不太怕了。但怕的是：有遺憾。謝謝你告知我病情，我會將心願交帶，希望能死而無憾。」又有一個病人曾對我說：「這條路遲早要行，我有心理準備。但是我很想把握這寶貴時間，希望能在我走之前返屋企靜靜度過。我好想再次返到我熟悉的家。我想走的時候是睡在自己的牀上。醫生，可以嗎？」聽到病人這樣問，我的心總是忐忑。病人的意願已清楚表達了，我們究竟能不能替她完成心願呢？「在家離世」，在現時的環境下，究竟還可不可以呢？

觀看歷史，這是絕對可以。香港自開埠以來，就一直是容許在家離世，我們甚至可以說「在家離世」曾經是社會較為普遍的常態。記得從五六十年代的粵語長片中，也有看過醫生到病人家中證實死亡的情節。我甚至記得曾有一套影片講及主人翁早已購備棺木置於家中，好讓死後可以在家入棺。故「在家離世」應該不是一件很遙遠的事。但近年來，這已差不多不是港人擁有的一項選擇。

2016年香港大學、中文大學、醫學組織聯會分別做了社區調查研究，結果不約而同地找到30%受訪香港人希望「在家離世」，但是實際個案數字顯示，能夠真正得到這個選擇的港人少之又少。因此，「在家離世」對很多人來說，是可望而不可得。不少人更會對「在家離世」作出否定，認為這已是不再合法了。他們誤以為病人一旦在家死去，家人便必須報警處理，而死者遺體亦會遭解剖，不得全屍。

究竟實况為何？「在家離世」是否不再可行？香港相關法例是否有所刪改？

其實不是。相關的死亡法例一直沿用至今。只是要求病人必須在死前14天內曾經醫生診治，該醫生應充分掌握病人的醫療紀錄，知道病人是末期病患，了解其在家離世的意願。而在病人離世當天醫生亦要到家證實及簽妥死因證明文件（《生死登記條例》表格18）。家人取得醫生簽署後，便可到死亡登記處領取正式死亡證（《生死登記條例》表格12）。死亡證一經簽發，殯儀公司便可將死者遺體從家中運往殯儀館。因為相關法例的另一要求是：屍體必須在死亡後48小時內儲存於合法的停屍地方。就此看來，只要能夠符合以上條件，在家離世可以是一件順利的事宜，而法例也沒有定下太繁複的關卡。

3類病患適合在家離世

但是，為何到了今天，「在家離世」變得這麼困難呢？我相信首要原因是：能夠上門為病人到診的醫生為數實在是少。現在絕大部分病人都只能到診所找醫生看病，或召喚救護車送到醫院去。醫生上門到診始終不是那麼容易。其次，不是所有末期病患者都適合選擇在家離世。比較合適的，大概只有3類：第一是末期癌症而選擇不再接受治療者。第二是患有器官衰竭者例如心臟衰竭、呼吸系統衰竭丶腎臟衰竭。由於這兩類病人往往到了疾病後期，都要經常進出醫院而感到莫大困擾。因此他們都是非常渴望能回家治療，而能以紓緩治療來寧養餘下日子是很多病者的願望。至於第三類就是無法進食的植物人或末期認知障礙症患者。因此，並不是所有末期病人都能選擇在家寧養。

再其次，家中設施如一張合適的醫療牀、製氧機、吸痰機、血壓計、血氧計等最好是在病人回家之前，裝備妥當。但是在各條件之中，最重要者莫過於家屬的支持及照顧人手的配合。要知道安排病人在家離世的最大目標是：讓病人得到更好的生活質素，避免受更多的痛苦，以及在珍貴的最後日子裏得到尊重及支援。因此，適當照顧是非常重要。末期病人踏入生命最後日子通常是3至5天。在這幾天內，照顧需要是極其全面的；替病人洗澡、抹身、處理大小便、轉身、陪伴在側等。只得一名照顧者是無法做得到以上工作。而且一個垂死的人通常會偶有驚慌感，因此入夜也最好有人陪伴，才能讓他身心得到慰藉。在這關鍵時刻，有3人輪流照顧較為適合。曾有一名婆婆想接垂死的丈夫回祖屋度過最後一程，但是家裏的照顧者只得婆婆一人。縱使兩個老人都萬般渴望能回家，但是最終遺憾地未能成事。

「在家離世」於西方社會頗為普遍，醫院鼓勵病人在最後日子回家度過，調查顯示在家離世已佔總死亡個案15%。而在華人社會如台灣及新加坡，亦有不少原本住在醫院的病人，在去世前可選擇回家。但在這方面，香港社會似乎是停滯不前。不過，政府終於在上月中推出有關晚期照顧及預設醫療指示諮詢文件，正式對問題作出討論及收集民意。

或許有人會認為這是遲來的文件、遲來的諮詢，但是踏出的一步也總算是一步。期望在各方努力下，「在家離世」可以是病人的一個選擇。香港人一路好走。

文：梁萬福

編輯：陳玥玲

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