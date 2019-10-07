健康新知：不煙不酒 乳癌為何選中我？

Why me？是不少乳癌患者的疑問。

「Why me？我無家族史，不煙不酒，飲食均衡，為何乳癌選上我？」陳小姐，40歲，未婚，從沒有考慮生兒育女；她是公司高層，每天辛勤工作，平日亦注重飲食健康，說到壞習慣，便是缺乏運動和睡眠時間較少。一個沒有不良嗜好的事業女性，在一次定期乳房檢查時發現罹患乳癌，晴天霹靂，難以接受。無奈的是，癌症本來就不一定有迹可尋。

女強人高危？ 壓力大運動少增風險

根據香港癌症資料統計中心數據，2016年有4108宗女性乳癌發病個案，同年有702名女性死於乳癌，分別佔癌症總數26.6%及12.2%。除了家族史，缺乏運動、飲食西化、遲婚和遲生育都會增加患乳癌的風險。過往有研究顯示，婦女一生人經歷多於521個月經周期，患乳癌的風險會高出1.5倍，因為每次月經來潮，荷爾蒙刺激乳腺。

另有研究指高學歷女性的乳癌發病率亦特別高，值得關注的是，長期壓力也是乳癌誘因之一。以陳小姐為例，她要應付龐大工作量，每天工作15小時亦非罕見，即使沒有不良嗜好，但長期受壓，加上沒有時間做運動和睡眠，都間接增加患上乳癌風險。

近半體檢發現 四成無病徵

不過，隨着港人對定期身體檢查的意識提高，很多時無病徵的早期乳癌亦能及早發現。要知道，近一半乳癌個案是在體檢時發現，而且約40%乳癌並沒有病徵。一旦發現乳房有異、出現硬塊、皮膚紅腫，以及乳頭分泌帶血等乳癌徵狀，便應及早求醫並接受乳房造影等相關檢查。一般來說，醫生會有個「分數表」，以鈣化點密度來評分，並建議病人下一步該怎樣做。1至2分屬良性纖維瘤、周期性乳房變化等良性問題，不用過分擔心；3分亦屬良性，但病人需要每半年檢查，密切觀察；4分便需要接受影像性檢查和抽針檢查，抽取乳房組織細胞或活組織，以確定組織屬良性還是惡性。

乳腺異型增生 跟乳癌只差一線

另一方面，不少女性檢查時發現有乳腺非典型性增生，這跟乳癌只是一線之差，不正視的話，最終亦會演變成乳癌。乳腺非典型性增生，又稱不典型增生或異型增生，是一種病理診斷，指的是上皮細胞異乎常態的增生，表現為增生的細胞大小不一，形態多樣，核漿比例增大，核分裂可增多但多呈正常核分裂像。細胞排列較亂而且細胞層次增多，可視為「癌前病變」。面對乳腺非典型性增生，一般建議視作腫瘤來處理，把增生部分切除會較理想，以防止日後變成乳癌。

不論乳腺非典型性增生或乳癌，外科手術為第一步治療。外科手術可分為局部切除及全乳房切除。若是較小的乳癌腫瘤，可考慮局部切除手術，只把腫瘤及附近乳腺切除，增加保留乳房的機會，減少對病人生活質素的影響。但是，病人於局部切除手術後必須配合輔助電療或放射治療。而腫瘤較大、年長病患或會因身體狀况等不同原因未必完全適合接受電療，故醫生會建議病人接受全乳房切除，避免手術後的附加治療加重病人負擔。不過全乳房切除，又或局部切除配合輔助電療，其治病效果及存活率也是相同，須考慮腫瘤的大小和分佈而決定。

按摩飲豆漿預防？ 無科學根據

正確的乳癌知識亦十分重要，可避免延誤醫治。不少女士誤以為定期按摩乳房可防止硬塊增生，或多飲豆漿可防乳癌，其實都沒有科學根據。沒錯，多自我檢查有助發現乳癌，但不代表可防止乳癌發生。而正確檢查乳房時間應是經期後3天進行，要站着或仰卧，檢查乳房有否硬物、乳頭有否出血及淋巴是否腫脹。若發現硬物兩星期後仍沒有消失，便應盡快求醫。

另一方面，年紀愈大患乳癌的風險亦會愈大，建議更年期婦女服用荷爾蒙補充劑，應與醫生詳細商討以平衡罹患乳癌、心血管疾病和骨質疏鬆的風險。

文：英偉亮（外科專科醫生）