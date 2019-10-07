工作長時間屈身 傷神經腰痛腳痺

若因工作需要經常屈身彎腰，就要定時做伸展運動，紓緩繃緊肌肉。

迷你桌椅遷就兒童 苦了成人

記得第一次以家長身分到幼稚園時，我就職業病上身，不自覺關注起幼稚園教師（幼師）的骨關節健康。幼稚園所有擺設，例如桌椅、書櫃和遊玩設施均以小朋友的體型去設定，因此不合成年人使用。家長會當天，我在小椅上坐了30分鐘，起來時已感腰部不適。幼師長時間使用不合成年人體型的設施，或影響腰部健康，嚴重甚至引起坐骨神經痛。

坐骨神經痛是因為坐骨神經受壓，患者突然感到腰部劇痛，痛楚由臀部一直蔓延至大腿，甚至小腿及足部；咳嗽、噴嚏及用力會使痛楚加劇。

教師屬於骨關節疾病的高危職業之一，原因是其獨特工作環境。由於幼稚園學生的身高和園內設施的小型尺寸，幼師教學時需長期彎腰、蹲下，坐在小型椅子或地上，這些動作會引致幼師腰部軟組織和椎間盤經常處於受壓狀態，久而久之，變成腰部勞損疾病，引發痛症。

坐骨神經痛 從腰痛到足部

腰椎疾病是坐骨神經痛的源頭。坐骨神經由腰椎連接到下肢，因此當此神經受壓時，便會有痛楚、麻痺、拉扯等感覺，痛楚會跟着神經線的分佈路線，由腰部到臀部再伸延到小腿位置。令坐骨神經壓迫的病症有椎間盤突出、退化性關節炎、腰椎移位或腫瘤等。幼師坐骨神經痛的高危原因是椎間盤突出，因為他們長期彎腰，令椎間盤容易受壓。

若有以上病徵（痛楚、麻痺、拉扯），應該立即向骨科醫生或家庭醫生求診，醫生會檢查腰部，再加上醫學影像，例如X光或磁力共振等去診斷，若成因是因為一般骨關節結構受傷問題，醫生會處方藥物和物理治療，嚴重者可能需要接受手術治療。物理治療師會檢查痛症的根源，利用電療儀器、刺灸法、運動治療和手法治療等減輕痛楚和促進康復。如醫生發現成因與心理健康有關，會轉介心理健康醫護專業進一步檢查和治療。

文：馬滙樑（香港物理治療學會會員、註冊物理治療師）

編輯：林曉慧

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