星期日文學‧生態批評與自然書寫 從環保主義詩學 到人類世的危機

近日,全球因亞馬遜森林焚燒、日本核廢水入海和瑞典青年環保鬥士通貝里(Greta Thunberg)於聯合國的發言等事件,無法不持續關心我們所住的生態圈和保護生態圈的環保議題。近年北極冰川面積愈來愈小,而冰島七百年來一直都在的冰川終告融化,全球暖化的警號又再響起,而這次,比此前任何一次都要離現代世界毁滅來得更近。雖然我們過去三十多年來都已經習慣有人不停預告人類的滅亡,但這次的兆頭讓人覺得,毁滅即將來到。

文學浪漫與生態

如此,生態批評成為了當世的顯學。這門學問本質是跨學科的,由科學與科技,到政治學與經濟學,到地質學與人類學,到人文學科與文化研究,更有不少人專門就文學與電影的生態批評作討論。不少人以為,就生態批評,該是科學和生態學的專注所在,救世就要靠科學了。殊不知我們對於事物的價值取態來自我們的文化,什麼是好,什麼是美,什麼值得追求,都包含在我們的文化之中。如此,從人文學科的角度看生態批評就得見其必要了。

事實上,人類意識到現代社會對自然的禍害,至少始於工業革命,特別是因為工業革命的都市化和工業集中生產,使得某些工業城市出現嚴重的污染問題,例如恩格斯筆下的曼徹斯特城,只讀文字已感到非人的生活環境,而這污染的問題並未因現代社會的科技和工業發展而得以紓緩,反而因全球化的緣故把污染帶至全球。因而,有論者開始以環保主義(environmentalism)的角度,重新提煉浪漫主義的詩歌,在這些詩歌中發掘我們該如何面對自然的新心態:如果浪漫主義詩歌主張在自然的寧靜(tranquillity)憶起情感,那麼,環保主義就可借用這些詩歌中的情感來改變我們對自然的態度。喬納森.貝特(Jonathan Bate)的《大地之歌》(The Song of the Earth)就是一例。他在書中提出「生態詩學」(ecopoetics)這用語,認為這種詩學能看出事物的生命力之餘,亦保有物理世界的完整——人謙卑地觀看世界的生命力,並受這股生命力轉化,唱出大地之歌。

這種大地之歌的其中一個取向就是牧歌(idyllic poem)。牧歌歌頌田園的美好,人、畜、土地和自然能和諧共處。這也是環保主義的取向:希望透過高舉保護環境,使人與大地/自然/生態圈得以和諧共存並長存(sustainability)。然而,牧歌給人一種錯覺,以為人總能與自然和諧共處。但事實是,天地不一定與人為善,也可以視萬物為芻狗;而在人類與自然相交的歷史中,除了田園式的美好外,還有一種形式:荒野(wilderness)。荒野在文化中的形象比田園暴力和狂野得多了:人在脫去所有文明的保護下,與其他物種平起平坐,在自然生態中尋找生存的方法。麥斯.奧爾施萊格(Max Oelschlaeger)就在《荒野的概念》(The Idea of Wilderness)一書中,追溯美國文化中的荒野概念,並點出亨利.梭羅(Henry David Thoreau)、約翰.繆爾(John Muir)和李奧波(Aldo Leopold)等思想家和作家在荒野中生存之路。

人類為本到自然為本

然而,在生態學這學科出現並持續發展之下,這種浪漫主義式或環保主義式的文化觀眾漸見乏力。我們不難發現,不論是牧歌的田園概念,還是荒野概念,都會落入一種主/客(人/自然或環境)二分的尷尬局面,亦是後來生態批評提到的「人類中心論」(anthropocentricism)的視點。生態學的發展使我們認識到,人是活在生態系統之中,人與生態系統結成循環,人消費自然物(吞食),亦被自然物消費(死後化為塵灰),人應該與其他生物/生態圈有更緊密的聯繫。有人因而取出「深層生態學」(deep ecology)以取代環保主義這般的「淺層生態學」(shallow ecology)。深層生態學並非科學的學問,而是借用生態學這科學的知識,翻新我們對自身作為生態圈中自然物的思考。比爾.德維(Bill Devall)和佐治.塞申斯(George Sessions)的《深層生態學:活得看重自然》(Deep Ecology: Living as if Nature Mattered),提出「生態中心論」(ecocentricism)的七個主張,包括反對人在環境中的想法,提倡生態圈平等、多樣性共生原則和去中心的思想等。而帕特里克.墨菲(Patrick Murphy)則在《以自然為導向的文學研究中的遙遠之地》(Farther Afield in the Study of Nature-Oriented Literature)一書中,把生態中心論應用文學討論中,並提出如何以生態中心論來取代人類中心論:「我們需要學習的,不是把世界放在正當的位置,而是學習把自身放在正當的位置,亦即放在世界之中。我們投身於這位置的方法之一,就是從其他於世界中共生的動物身上學習。」

如此,我們能看到深層生態學更為包納萬物的立場,而這種包納萬物的立場,不只是停留在人與自然物的深層連結上,還應遍及人與人造物的關係。深層生態學或生態中心論能讓我們學習如何把自身適當地安放於生態圈之內,能讓我們向自然及其中的生物學習,形成瑪麗.米奇利(Mary Midgley)所謂的「混合共同體」(mixed community)。而若我們把這個想法推展下去,則應該關注人、自然與政治/經濟的互動關係。容我回到生態學(ecology)的字根「eco-」中。「Eco-」在希臘文中意指「家居」(household),而「-logy」則指「學問」,如此,生態學則可以說是關於地球這個家居的學問。至於經濟學(economy)的字根也是「eco-」,而「-nomy」則可指「分配」或「管理」,那麼,經濟學則可以說成是對於地球這個家居的分配和管理的問題。若我們把生態這詞的涵意推廣至此,我們就不得不談論到政治和經濟的問題;而這,或許才是最為深層的生態學。

人類世中人類的定位

查琳.史普力克(Charlene Spretnak)的《真實的復興:超現代世界中的身體、自然和地方》(The Resurgence of the Real: Body, Nature, and Place in a Hypermodern World)一書可以說是這種生態批評的範例。她在書中不止探討人在自然世界中的位置,她更要探討人在超現代世界中的位置。所謂超現代世界,就是全球化資本主義通行的高度發展世界,人在其中,談到自然也好,地方也好,都必然會觸及全球資本主義。以她談論的身體為例,不少生態批評主義者談及身體,都會論到身心二元的問題,處理西方現代哲學史以來重心輕身(並重男輕女)的哲學傾向,因而重拾身體——以及情緒、情感和身體觸感——對形塑我們的心智和思想的重要性。這一取態更強調,女性與身體在文化與歷史上的聯合,使她們更能從身體出發重塑心智,如此就導引出「生態女性主義」(ecofeminism):歷史上對自然的壓迫與對女性的壓迫互通(「大地之母」這一概念就是一例),因而生態批評對自然的復興同時要顧及對女性的復興。我們固然可以把史普力克放在這脈絡中考察,然而,她對身體的考察更深入去資本主義的複雜結構,例如藥物問題。而藥物,則關乎一整套醫學知識(西醫)、從知識而來的權力問題(西醫的權力大於其他地區醫學或醫術),並藥物的專利問題(這則是政治和經濟的問題:誰能提煉藥物、誰能獲取藥物、以何價獲取藥物等)。

近年,「人類世」(anthropocene)這個用語冒現,甚至有取代深層生態學、生態中心論和生態批評之勢。所謂人類世指的是地球從全新世(holocene)之後最主要的變化,約莫一萬多年前人類出現而起,及至現代冰川融化消失、愈來愈難居住的狀况為止。在此中,人類經歷了農業文明、工業革命,來到全球資本主義的時刻,而生態系統亦在這個過程中歷經極大變化。而之所以要強調人類世,在於人類活動影響之巨大,遠超任何非人類的力量,引致非人類力量無法觸及的氣候巨變和全球暖化,甚至會帶來世界的大毁滅。而這個人類世的危機,既是氣候和環境的危機,亦是自然生態系統和全球系統的危機,也是文化的危機:關乎的,是人類如何想像災難,如何想像末日,並如何想像可見的解決方案。如此,我們得問,如果我們覺得關於自然生態的藝術和文學是重要的話,那麼,這些藝術與文學為我們打開了怎樣的思想出口?為我們對世界開出怎樣的新想像?又如何突破我們的固有想像?我想這是人類世危機拋給我們的問題,而我們則需要以文化的角度來持續觀察並回應這些問題。

文//譚以諾

