哲學大牌檔：公權力機構失效 私了不只是自衛？

透過一來一回的對答，我們可以慢慢建立自己的一套論述，透過反覆自我推倒和修正，整理彼此的立場。社會大事、小道八卦，我們可曾耐心理解不同意見如何站得住/站不住腳？

新系列「哲學大牌檔」，小記伙拍「好青年荼毒室」成員嚴振邦（鹽叔），換上輕便行裝，每月一次到各區大牌檔與街坊搭枱，傾傾社會熱話，聽聽民間不同聲音，再貪心少少，嘗試梳理當中思考，延伸引介相關的哲學討論。我們雖是隨機抽樣，但歡迎walk-in，發言不設限時，即使有hidden agenda，還是會任你暢所欲言。這一次，我們想談「私了」。

「美國要推冧香港金融中心」

明明有空枱，我和鹽叔卻古古怪怪地擠到兩個茶客面前，問「介唔介意搭枱」時，已一股勁坐下。談吃最易打開話題，茶客「高佬」和「豬葛亮」慷慨教路可以直接出去掀開蒸籠，點心自己揀，炒嘢乜都有，說呢度勝在無乜油，不像外面吃完了，碟面的油還能多炒一回菜。醉翁之意不在酒，我隨便點了燒賣蝦餃，嘗試從昨晚林鄭的社區對話談起，二人卻沉默下來。鹽叔向我打個眼色，隱晦道：「『老師』睇都唔睇我哋個『powerpoint』喎。」聊天隨緣，不勉強，我們專心吃喝好了。點心轉眼吃完，突然有人再坐下搭枱，這個「某人」似是他倆的茶友。「點樣跪低，啲友都唔會停㗎喇！都無分清楚，真正嘅問題喺邊！」且聽他高談闊論，他說「真正嘅問題，就係美國要推冧香港金融中心。推冧咗，做全世界單一國係咪好正？就好似玩日本仔咁，要人民幣起就起，跌就跌，日本三十幾年都未翻身就係咁！」豬葛亮眨眨眼，恍然大悟，「咁犀利？」

某：點解要推冧你香港金融中心呢，香港外匯儲備呀，等於新加坡一個國家嘅外匯儲備！

豬：咁多㗎？

某：推冧你就大鑊喇，點解呢？比如我美國要賣大豆畀你，畀美金你呀，你無地方換到咁多百億美金呀！

鹽：你覺得係美國有份搞呢單嘢？

某：照睇應該係。

豬：誰是誰非都唔知呀……

某：一定要等到十月三十號，我估計！

鹽：點解呢？

某：唔好講嗰幾大訴求啦，當初個目的，借《逃犯條例》個火藥引，搞「彎」你香港。到十月底呢，特朗普可唔可以連任，大概知道百分之九十㗎喇。

鹽：下年四月先選喎好似？

某：係！但係十月底已經知道喇，根據民意呀。佢呢，就希望連任之前搞掂呢個金融中心，揑住呢樣嘢同大陸講貿易。大陸都驚，拖你，直情拖到十月尾！

「呢次已經好過六七」

我問，不管有沒有幕後黑手，看見警察這樣打市民都會很嬲，「某人」認為後生仔不過發泄畢業後沒有出路的不滿，問我「咁嘅混亂場合，畀你當差你會唔會打人？」而且三十幾度，累得要命，心中都有怨恨，「即係好似打仗，殺開咗個頭，把刀唔停得㗎喇。我覺得情有可原。呢次已經好過六七，六七死幾多人都唔知！」我說自己當年未出世，實在唔知今日如何好過當年，「英國佬，三日搞掂！戒嚴嘛，出埋真軍隊就殺無赦㗎啦！仲同你催淚彈呀？煙霧彈就有！一話宵禁咋，幾日搞掂呀！」

豬：殺死嗰啲人無人執，去咗邊呢可？

某：好簡單咋嘛，水警咁多，咪掟去公海囉。

高：有啲傳聞就咁，木船嗰啲呀，出到公海掹鬼咗個塞，識游水你就游返去荒山野嶺囉。

某：伶仃洋嗰度，掟你去公海，幾多鯊魚伏住你！

豬：嘩，好犀利！我以為佢用電油嚟燒！

某：點會電油燒？你呀，諸葛亮個腦，不過豬咁蠢嘅人！

豬：淋咗電油，就好快燒晒？

高：燒屍就係，嗰時打南北韓，英軍托啲屍上嚟，喺九龍倉碼頭燒屍就淋電油，死幾多呀！嗰時我有個苦力朋友走去托，二十蚊一條。無法子賺㗎，你知道啲戰艦，樓梯彎彎曲曲，底下係個雪倉，啲鬼頭又高，硬邦邦，你要烏低，過到個頭腳又頂住，幾辛苦先托到一條上嚟。

豬：嘩！你都做過好多行嘢！

高：唔係我，個苦力朋友做！佢攞一日貨，幾蚊雞咋，托一條，二十蚊！後來出到四十蚊一條，都無人去托。

某：用𠵱家嘅技術啦，人鏈呀！三個人都得啦，咁細地方！冚唪唥豬隊友！

「懲唔懲罰係法庭定」

聊得興起，鹽叔順勢問，當示威者捉到黑社會，覺得應該打鑊佢，請教大家點睇。「某人」反問在法律立場怎界定黑社會，我問不管黑不黑，如果對方衝過來打我呢？

某：咁你起碼第一要避啦，要自衛啦！任何一個正常人都會咁做。

潘：自衛就可以，咁我可唔可以打番佢？

某：你打番佢呢，有個問題喇。法律角度呢，要睇到用咩武器。佢揸把刀埋嚟，咁我梗係有咩架生，攞咩架生隊番佢囉！佢用拳頭，你用拳頭打番佢咪自衛囉。刀嚟喎，喂我無刀，有啤酒樽攞啤酒樽嚟自衛先啦！同埋要睇人哋立場，人哋原來李小龍嚟嘅，佢搵拳頭你都死啦！自衛都要睇吓自己夠唔夠料。

鹽：你會唔會覺得逃跑咗就算，咪鬼打喇？但好多人覺得報警啲差佬嚟到，轉個頭放咗佢，唔打佢一鑊，佢下次又嚟咋喎。同埋又唔公平啦，佢打你就得，你就只可以自衛，點都要執番佢一劑，先可以維護個正義咁講？

某：自衛嘅原則係，你嚟打我，我保護自己唔再受到你侵害。

潘：咁唔應該懲罰番佢？

某：懲唔懲罰，係法庭定，唔係你定，你唔係法官。

鹽：就係覺得啲差佬唔捉嘛。

潘：咁法庭咪就罰唔到佢囉！

「香港衰在無嚴刑」

「某人」批評「香港衰在無嚴刑執行」，說不是警察唔捉，而是班「法官大佬」呃飯食，「今次拉咗你，輕判啦，第次你又出去打喇，咁佢咪又有嘢做囉，又有飯開囉！」「啲差佬花咁多人力物力，捉咗佢上嚟。哦！咁嘅情形呀？喺嗰度參加暴動，你無實質證據佢係暴徒嘛，戴個面具就係呀？」問他哪宗案覺得判得過輕，「單單都唔夠嚴我話！你諗吓一個問題，打交，係咪可以告一個人？一個人點打呀？周伯通咩，自己左右互搏咩？一打交，就應該嚴刑。你試吓唔理點都嚴刑，傷人、十七，冚唪唥坐三年！肯定好快天下太平！」高佬說都係新加坡李光耀好嘢，「嗰次條𡃁仔劃花架車啫，打咗十二藤（編按：應為四藤）。總統走去求情，李光耀話都無辦法，法律規定，最多打少下！」

鹽：不過我成日擔心，法律嚴呢，好，但做少少嘢，你都罰好重，人人都驚啦，但又好似唔公平，我明明只係扣你兩分，你就罰我八分。法律應該點好？

某：你都起碼（讀到）中學㗎啦，有讀秦國歷史啦，秦國立國，擺個巨鼎喺度，商鞅變法第一條例，擺個鼎！重一百五十斤，邊個搬得郁佢，賞十金。啲人初初唔信，有條懵佬大力士，無飯食博一博！一舉！掂！當地政府即刻當住咁多觀眾，畀十金！咁即係比個立法嘅條文，立咗法，你遵守到，我一定賞，有賞就有罰。

鹽：所以就無所謂公唔公平，只要呢條條例係承認咗，一致嘅，總之無所謂？

「政治唔係普通市民玩」

說這場修例風波，「某人」預測中央之後可能會搵劉鑾雄做代言人，「『你返嚟啦，肯定唔會拉你坐監嘅！』咁咪出嚟講嘢囉，『有錢佬唔使驚嘅，我都返嚟喇！』咁樣嘛！」

某：上面做生意呢，我都做咗幾十年，你唔去得罪嗰啲人就無事嘅！生意佬最棹忌係咩呢，人哋縣政府已經話起工程，自己搞，你又投標搞，即係斷人財路啫，柴九話齋。

潘：咁啲維權律師都驚㗎，唔係做生意。

某：大陸嘅律師，係代你認罪㗎咋！我點開飯呀？

潘：咁你以後喺香港講句嘢可能都唔敢喎，驚無端端被人拉。

某：我唔驚呀！我好多老友上去都話唔鍾意共產黨，佢唔會拉你，你無影響力呀嘛！老實講吖，講句中心說話：政治，喺邊個國家，都唔係普通市民玩嘅，鬥親落個氹，即係擠隻腳落鏹水度。

潘：咁講八九六四，啲大陸人都驚㗎。佢哋都無影響力，普通市民嚟咋嘛。

某：梗係唔係，佢國家政策！佢已經平反咗喇，你再去撩出嚟講？大陸有條罪叫尋釁滋事罪，平反咗喇你哋應該忘記呢件事。

潘：就係覺得未平反囉。

某：你覺得未平反，咪就係尋釁滋事囉。

潘：咁一個政權就唔可以容許有同佢唔同嘅聲音囉。

某：唔係唔同呀，即係你件衫皺咗，國家搵熨斗燙平咗，你又走去整皺佢？你傻㗎？

潘：係被平靜咗啫。

某：你自己諗吓，如果你係領導人，已經咁辛苦燙平咗，你又走去整皺佢？真係可怒也！世界任何一個國家，都想好平穩㗎嘛。有幾多個國家，想搵好似特朗普咁嘅傻人出嚟丫？

高：英國𠵱家有一個喎！

某：嗰個係牛啫！叫約翰牛！

（對話內容獲茶客知悉記錄）

文 // 潘曉彤

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刑罰為阻嚇 還是罪有應得？

人類各種社會，都有刑罰的存在。法律哲學家關心的其中一個課題，就是刑罰的基礎在哪裏？為什麼我們要處罰一些犯了法的人？這看似一條很簡單的問題，但不同答案，卻會要求我們以完全不同的方式來設定法律系統。

刑罰重阻嚇大 生活不一定幸福

最簡單的答案，就是我們要阻嚇其他人不要再犯法。有了刑罰，犯法的人會遭判刑，其他人也就不敢再犯。很多着重社會秩序的人，為了希望最有效地令人不犯法，會像上文的「某人」一樣支持「用重典」。只要刑罰夠重，而且法庭不會鬆手，那麼大家就不敢犯法，社會就得到安寧。

但我們要問的是，我們是純粹為了阻嚇力而增加阻嚇力嗎？如果想大家不要犯法，是因為一個有秩序的社會可讓大家過上幸福快樂的生活，那麼刑罰太重，會不會反而令大家的生活不再幸福快樂？試想想，如果連雞毛蒜皮的錯也要受到天大的刑罰，那自然阻嚇力十足，但同一時間，人民也會擔驚受怕，怕自己會不小心犯規，遭受如此慘痛的刑罰。這樣的生活，自然算不上幸福快樂。由此可見，就算阻嚇力重要，但最終這只是個手段，而非目標。用重典不一定就好，我們還要思考怎樣可以在追求幸福生活中找到平衡。

懲罰維護正義 有幾傷罰幾大

不過，有些哲學家卻認為我們要有刑罰並不因為阻嚇力或幸福快樂的生活。反過來說，他們覺得犯刑法的人傷害了整個社會，而懲罰他們的原因在於這樣能維護正義，讓犯法者付出相應的代價。對社會有多大傷害，他就應得到多大的懲罰。

諺語有云「殺人填命」、「以眼還眼」，體現的正是這種刑罰觀。「填命」、「還眼」不是為了阻嚇力或什麼社群長遠的幸福生活，而只是犯法者惡行的報應，是他應負的責任。

不論你覺得刑罰的基礎在於阻嚇力，還是這是犯法者應得的報應，一般這討論還是建基於社會中有可以有效執行刑罰的制度。警察、法庭、懲教等都是這個制度的一部分，以求體現上面討論這些刑罰的意義。

不是私了 是自然正義

在這些公權力機構有效運作時，不把犯法的人抓到制度中接受審判，看看他是否要受刑責，我們會稱這為「私了」，而這一般來說都是不能接受的。問題是，假若相關的公權力機構不能再有效運作呢？如果你知道當你受侵害時，這些機構也不會替你出頭，把侵害者繩之於法呢？這個時候，受侵害者自己向對方施以「刑罰」，又是否可以接受？支持的一方會認為，合適的刑罰有其價值，因此我們才會設立有公權力的機構去執法。但就算沒有任何公權力機構執法，我們社會還是需要刑罰的。這樣的話，就自然只能依靠市民自己執行刑罰了，所以這不是「私了」，而是一種「自然正義」。這樣的說法，可以接受嗎？

文 // 嚴振邦@好青年荼毒室

插畫// Alison Hui

編輯 // 林曉慧

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