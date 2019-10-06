ways of seeing：綠水青山幽靜還在？ 屯門，四十年沒兌現的期許

屯門公園的幽靜與嘈雜

展覽入口有一面屏幕斜躺，畫面是屯門公園裏一幅幅幾近靜止的自然景象，均以黑白呈現，盡如令人愜意山水畫。細心注視，才發現靜景中的微小動態——湖邊不動的大樹枝葉在風中震顫，橋上樹影間有人穿梭來去，烏龜緩慢地在池邊挪移身體。吳漢曦讓我戴上旁邊的耳機，聽見了混雜的樂聲、歌聲與人聲，層層疊疊。開始時與畫面尚算配合的古箏樂韻，後來攙雜了只聽見空曠回音的不知名演唱，再而混入節拍跳脫的電子音樂，要完整看畢這不到五分鐘的片段，已幾乎耗盡一個人所有的耐性。

展覽「綠水青山回應展」開宗明義地回應一九八一年屯門節中一個名為「綠水青山」的展覽。於屯門長大的吳漢曦記得小時候喜歡在偌大的屯門公園裏玩捉迷藏，有可以藏身的大圓桶，有水池放遙控船，有人寫意地在湖上踩水上艇，而公園氣氛恬靜閒適，與今天景况大相逕庭。錄像中的幽靜景致正好回應屯門當年予人「綠水青山」的印象，「好似好靚咁，如果不戴耳機就不會被煩到」。他笑說，現實是「這個問題其實困擾了我很久」，卻依然留給觀展的人可以靜謐的選擇。

幻想破滅的景象 工廠有過時的美

一九八一年屯門節「綠水青山」展覽，曾被記錄成書出版，這本書放在展場一角。隨意翻閱，能略知屯門得名於唐代作為「屯兵之門」，近代發展成廣州與外國商港間的樞紐等歷史。屯門在上世紀七十年代被規劃成新市鎮，「一個更大的經歷正在來臨。鄉村範圍將被城市所替代。一九六四年，青山被選為香港的新衛星城市之一。初步草圖顯示它的設計人口為一百萬人，城市向灣外伸展。稻田和漁塘將被填平，而新墟被高大的公共房屋環繞，成為新市鎮的中心區。工業區與住宅區隔離，以供沿岸的木廠和造船廠發展。這個藍圖成為後來的新市鎮發展根基」。書中亦分析了屯門轉型時的人口結構，指出「移入屯門的原因很多。較重要者為追尋更寬敞的居住條件和較好的環境……對很多新居民來說，入住屯門是他們居屋的大升級。」生於一九八一年的吳漢曦如書中描述，隨家人從九龍遷進屯門，帶着原區就業的想像搬進這個新市鎮。祖母與母親早年的確如預期般到區內的工廠當車衣女工，但後來工廠北移，畢業後的他終於要與許多屯門人一同每天擠上巴士，痛苦地在有「流動停車場」之稱的屯門公路上折騰，與一代屯門人一同背負發展藍圖與現實間的落差，走出市區工作。

新市鎮發展不似預期，他的鏡頭下有佈滿蠔殼被撈起的共享單車，「概念本身很環保，踏單車的景象好靚，但當你看到被周街扔，就有整個幻想破滅的感覺，好像『新市鎮』現在的狀態」。他也拍下岸邊一艘盛滿垃圾零件的船，呼應新市鎮原來的光明想像，從回收的現實映照當初積極的生產願景，但他強調並不為了批判「自給自足」想望的落空走樣。說到年幼時住過友愛和安定邨，吃「發發快餐」，到置樂商場看玩具和漫畫，今天依然十分回味。婚後他搬到沙田，女兒出生後重新回到這個他熟悉得生膩的社區，在安撫女兒入睡的許多個深夜，他開始在網上街景探索屯門一些未曾到訪的空間，重新建立對社區的歸屬感，竟發現空寂的工廠區充滿着獨特的「過時的美」，於是拾起相機在屯門探索，「工業區吸引在於，本身它總有明顯的設計，譬如顏色線條，總有想討好人的感覺，有美感的考慮，但當那種美感過時了，狀態幾得意」。

永遠「未完成」 日常不恆常

他的攝影卻甚少捕捉市中心人煙稠密的場景，屯門在他的影像中呈現空寂的狀態，屋苑無人的平台、夜間公路上兀自發亮的燈牌，即使相中有人的足迹，也僅是一個在河邊默默晾被的大叔、漁船上張望遠方的婦人，屯門彷彿那是一個無比安靜的社區。他不動聲色地湊近觀察，近鏡拍下了翠綠山巒前高聳的電纜裝置，說當中隱含發展的象徵，這種連繫將源源不絕的電力輸至，又舉機抬頭拍下天空被電纜切割的一隅，說此等景象在市區難見。他走進兆康站下的陰暗的引水道，拍下花痕相仿得如鏡像般複製的石柱，又走到橋墩底座，驚訝不知不覺地回應着「新市鎮」的概念——美好的表象底下總埋藏着不被看見而確實存在、不美觀的現實。

屯門在他的作品裏，像是永遠處於尚未定型的開放狀態，除了新式樓宇工程，他也拍下富泰邨的樓與樓之間一處被鐵絲網圍起的無意義空間，沒有用途，但不容人踏足，又拍下無法辨識的建築物一角，笑說雖然現在已經修繕好，依然搞不懂它的用途，「也是發展緊、未完成的感覺。或者香港其實都是這樣，大家想建立，但不知好還是不好，那種曖昧的狀態存在很多幻想」。這種狀態似是恆久，不管回溯屯門新市鎮發展初期，或是多年後的今天，他覺得不過是換了背景，希望透過影像呈現當現實與想像有落差時，應該如何走下去的思考。

整個屯門完全走晒樣

十‧一國慶當日，在港鐵關閉距離清山塾最近的兆康站前，我們在還未施放催淚彈的午間屯門一同觀展。吳漢曦突然感嘆近月這系列的照片給他許多反思，說這些照片都是攝於七．二一之前，「我好深印象，好多傳聞說七．二二屯門、元朗一出街就會被人打，那個氣氛我很記得，整個屯門完全走晒樣」。他才驚覺，自己過往三年攝下這些穩定的日常景象並不那麼日常，「在日常底下，其實很多東西潛藏其中，隨時湧現」。所謂的日常本質可能已是浮動不定，或者攝影受限於只能捕捉某個時空裏不被隱藏的表象，他感慨這些日常的可貴，嘗試以此理解這些照片可能的價值。

綠水青山回應展──吳漢曦展覽

日期：即日至11月24日

時間：上午11:00至晚上6:00（周六、日）；下午1:00至晚上6:00（周一、二及公眾假期）

地址：屯門屯富路清山塾

文 // 潘曉彤

圖 // 吳漢曦

編輯 // 蔡曉彤

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