現場達人CK 逆流拍攝 記錄意外畫面

哪止豬嘴頭盔眼罩。腰間環繫一個多格的袋，裏面裝攝影機八塊電池，持續十多小時的拍攝，都算夠用；最重要是一部手掌大的信號收發器，靠它傳片段回台播出；大腿旁掛着軍綠色袋子，除了放面罩，自家繡上小紅十字的小格裏，是生理鹽水、手套、繃帶、膠布、酒精等急救用品；背後有個小背包，載三公升的水。

一•「當所有人走晒，畫面就會出現」

八月十一日銅鑼灣，港台鏡頭一直追着戴口罩、Cap帽的黑衣人：「你係咪警察呀？係咪扮示威者呀？」黑衣人指指腦袋：「用吓你啲專業知識。」「點樣專業知識？」「你做記者㗎嘛。」「咪問你囉。」喬裝警按捺不住提高聲線答：「唔係問我，你自己衡量㗎嘛。」

想起CK拍的片段，這身裝備與在鏡頭後的質問，就是經過「專業知識衡量」而來吧。他的直播還捕捉了九月十五日北角白衣人與警員握手，九月二十一日屯門遊行警察追捕示威者時被搶槍的場面，還有九月二十九日太子警署的警員向對面馬路開槍，瞄着幾個縮在柱後、穿街坊裝的人不斷射擊。

「辛苦晒你哋」，這天不論走進早餐水餃店、午餐大牌檔，甫坐下都會聽到伙記說這句話，叫兩碗麵來四碗，未叫餐又捧來「見係你哋先有」的例湯，CK囑助手阿滔一定要付夠錢。港台十月一日出動多個小隊，他們這隊crew共三人，加上負責與公司聯絡的導演Tony，他原本屬公共事務組，現在都幫忙跑新聞。三人笑說我好帶挈，今天竟然能吃上兩餐。「平常多是下午才上班，事情都是黃昏才開始發生。」

隨時都在作戰狀態

因為負責拍攝《早辰。早晨》的直播片段，CK早上五時開工，吃過早餐，便去拍銅鑼灣十一時關站。雖然不是衝突場面，但跟着他卻無時無刻不是作戰狀態。此刻他的重要原則，是必須留在站內，「在外面隨時進不來，便無法得知站內發生的事」，可能因關站已不新奇，現場記者不多，CK其間拍到一個母親拖着幼女狂奔而跌倒。不忙時，他與一臉焦急的女孩搭搭訕，知道她與朋友聯絡不上，立時拆下自己嵌在攝影機上的手機，借她網絡。手機本來是用來播放港台直播，讓他邊拍攝邊掌握自己所拍的是否正在出街、畫質如何。

直至關站一刻離站，見大堆行家守住站口，嚓嚓嚓嚓嚓拍拉閘的畫面，我們像大明星在閃光燈包圍之下步出。記者很快就散去，CK說他想多留一會，「我想等多陣，當所有人走晒，畫面就會出現」。他常常離群，像九‧一五北角那晚，行家聚在斜路下方，偏他八卦周圍蕩，意外拍到白衣人與警員握手。一九九二年入行做星島攝記，後來到亞視做cam man，「一轉做video時好唔開心，不知拍片是什麼，因為拍照畫面要豐富，重點很多，一張相講晒成單新聞，總之睇到張相就完全知發生咩事，但拍片不是」。遊行下午一時開始，我們來到SOGO門外，他二話不說爬上街邊電箱佔個最高點，上面剛好容得下他一個大漢和攝影機的腳架，既要wide shot拍人流，見持各國旗幟的示威者出現，又要zoom近些，他不喜歡放着攝影機拍定一個畫面。烈日當空，陽光直曬頭上，仍神色從容。

二•走遍全港 直擊山竹襲港

掛在腰前的攀石頭盔，是他去年為拍颱風山竹添置的。風暴來勢洶洶時，他想，無理由又去拍完尖沙嘴五支旗杆就收工。「我在家時也是觀眾，看這些颱風片都會覺得，我家沒風，給我看海旁有什麼用？」旁邊的助手阿滔憶起猶有餘悸，那次他們與記者三人開了三十小時工，由CK駕着車走遍全港，每小時做一次直播，記錄各區的情况。「周日中午有一段風最勁，架車是搖的，我不敢告訴後面在睡的兩人。好耐冇做新聞喇，我覺得那次真的是跑新聞。」早前瑪麗醫院醫護午間默站，他不間斷地拍四十分鐘，把鏡頭慢慢從每人身上移動，遇着舉牌寫上長篇文字的，就停留一會，「我想讓人看清楚他們的訴求，你看電視時不也常想：喂喂喂唔好走住呀，我都未睇完﹗」

他在六君子事件發生時離開亞視。一九九四年，亞視六名高層不滿八九民運紀錄片被抽起辭職，CK說六君子外，其實還有七cam man，「咁啱啫，不是說我們有光環」。「那時後生，覺得做新聞好似唔知做咩，那個年代多是去記者會，棟部機把它錄下來，只錄些記者想要的upsound，即是拍低一個人講的sound bite，像『今日﹗遊行人數﹗有二百萬○一個﹗』那種。」

入港台後，他拍過很多專題節目，正正經經拍《鏗鏘集》、《傑出華人系列》；也弄些搞怪鏡頭拍《頭條新聞》、《好想藝術》。遊行前，在我們趕忙穿過銅鑼灣街頭到街市吃午飯的路上，他不徐不疾在說：「傑出華人系列拍得最長時間那次，是李光耀，拍了一年零九個月。」追蹤拍攝大人物，他立下原則，「被他察覺超過三次，我就不會再拍，免得他覺得被騷擾」。李光耀一直沒答應亦沒拒絕專訪，導演跟他度計仔，拍他出訪外國時一起穿白衫白褲，「因為他建國時以同樣的裝束象徵廉潔」。跟得多，保鑣認得，有時擋開記者都對他們格外鬆手。「後來有次在英國，我們很多場合不能拍，便駕一小時車去他在著作中提及私奔時的一個地方，他很懷念那裏。我們回到倫敦立即冲曬出來，連同監製寫的信交給新聞官，過不多時監製就收到新聞官電話，說李生歡迎你去新加坡。」每天安排兩小時訪問，還獲得李光耀同意拍他游泳健身，CK也不就此心息，想到用兩層密實袋包住鏡頭，瞞住新聞官放在水底，多拍兩個獨特畫面。

專注現場 直播不作旁述

CK腦袋裏似乎沒有例行公事這回事。下午和理非遊行開始，導演說任務是拍攝隊頭情况，CK依然沒停過左穿右插，我在後頭不時想，這個牛高馬大的攝記腳步怎會那麼快，跨過花叢、站上路壆，他不慌不忙，但要做就做。抄捷徑從時代廣場附近趕上隊頭時，他忽然舉機走向馬路旁一小群人，原來當中有何韻詩，他一直像個人肉偵測器不停歇地注視各種異動。有人說，港台的鏡頭是好，但都沒有旁述。他認人手固然是問題，不過問CK，為何你不在直播時也說兩句？「我覺得如果在現場好認真去影，很多事兼顧不來，會錯過很多事情發生。」

搶槍的片段，他說是好彩影到。當時有學生記者一同拍到片段，不過港台的較清晰見到過程，其實還有行家跑得太快，只能從前面拍攝，看不到警員背後的警棍、警槍被搶情况。「相跟片又不同，影相用高速快門，一路跑一路拍，畫面都清楚，但影片不可以，快跑慢跑是兩回事。快跑全部看不到，我知道畫面出緊街，不可以震震震震震。有時看觀眾留言」，他笑，「說三十二台影得好好，不過唔好成日咁震，唔好意思，我係震咗少少，但不可以全日都不震」。

有時還是要夠快。首次發現喬裝警的一次，他比其他記者快了一步，才沒被警員攔住。緊追第一、二人，大聲問「先生、先生，你是便衣警嗎？」他回想，自己是故意大聲些，讓觀眾可以清楚聽到他的問題，目的是要卧底開口，所以他還問第三人，「你傷咗喎」，還問第四人是不是扮示威者，其時TVB記者亦趕到，警員上車前終於開口要他們用專業去想，「我只可做到這些，令你開口說話，你講乜我都覺得ok。他一開口講，就可看到他的態度、怎麼解釋」。

三•尊重所有被拍者

反示威的一方有人憤然說要解散港台，說收政府錢反政府，但見到搶槍一幕，又覺得港台記者良心發現。CK說這不到他去想，「我們做了要做的事就ok」，「我都影了很多示威者的片段，只是警方行為比示威者更令人覺得有冇搞錯。示威者掘路我都影，扑爛CCTV我都影」。「私了」的場面，他都有記錄，而且盡量拍下全個過程，「襲擊一個人，我覺得要盡我的方法拍下去。如果是破壞物件，我會拍下它是如何被毁壞的，拍夠就會離開拍其他，但打人的話我會繼續」。

他在前輩導演的喪禮上聽過一個故事。「他的太太分享這位前輩曾訪過一名普通伯伯，好多年後女兒找上導演，說我爸爸過咗身喇，因為你嗰時拍過佢呢，佢成個人生覺得自己好叻呀」，聲音溫文的他眼裏閃着感觸：「我們日日都會拍攝，有些人只在拍的一刻見過，對拍的人來說沒什麼特別，明日又拍另一個人。但對於被拍者來說，他或會視為一生中很重要的事。聽了這個故事，我覺得我會尊重所拍的人。」

CK比喻鏡頭是「劍客的刀」。「劍客不可以無刀，但如何運用？不可以胡亂拿出來炫耀，真的需要時才用。就如槍，你攞出來指下，就有得上國慶……要諗清楚囉，這可能會害了人。」

坐在大牌檔飯桌上，這隊港台crew笑鬧着要叫叉雞飯，我卻相當口渴，食不下嚥，左看看自己的攝記阿東，右看看CK，一大早開工，不停在街上游走，他們除下一列腰包，我嘆口氣問，不辛苦嗎？阿東：「習慣了」，CK：「也不是慣，是不斷地加，六月時沒那麼多裝備。」現在帶着三公升水，是因為七‧二八元朗遊行當天跟拍嶺大校長落場後，他暈倒了，「從沒想過這樣的事會發生在自己身上」。進地鐵月台，剛好商台記者在他旁邊遞咪訪問，他一挨下去，便失去知覺幾秒。醒來不上白車，又一條好漢繼續拍，「你試過揸車舂眼瞓未？一被人呠即刻醒晒」。

如果開槍 是否要退？

七月起，他特意減少其他拍攝工作，專注拍這場運動。彈、磚、樽，什麼都中過，若要比較幾個月來的工作，他說：「我們都做到沒什麼記憶，永遠是琴日嗰單最勁。六‧一二食晒煙，但到七一又發現，原來每一次最震撼就是上次。九月二十九日都好震撼，警察拉那麼多人，我們只能用盡方法在警察之間穿插，每個被捕的拍一拍，就到下一個，警察顧不上，也不會來攔。」「每日每日地升級，然後會想，這樣下去會點？」他開始想，若開真槍，自己是否要退。「你仲敢唔敢行埋去前面影？有些攝記為了一張相真的會。但我覺得，那個人驚一驚會走火，需要做到這一步嗎？側少少，也有好多方法影到他的行為。」不過他也說自己是逆流大叔，人們嗌「開槍呀」逃跑，就要往人來的方向去。不管港台不受藍絲歡迎，他還走進撐政府集會，竄上台近拍歌星唱做個勇敢中國人，「他們以為我是大會攝影，笑死」，「什麼都驚，就什麼都做不了」。

「個個唔知點解咁搏命，無啦啦揹起一個二十四小時的台，三十二台原先是播魚樂無窮的。」港台推《漫。電視》，第一擊就出自他的鏡頭，雞年去拍雞仔，「一路on兩小時，過年冇嘢出嘛」，他跟雞場老闆說不用訪問，「我們入去拍兩小時，老闆說仲未影完？有咩影呀啲雞？」他在飯桌上說得興奮，「好過癮﹗Zoom過去看牠們打架，啄同伴的尾然後走咗去﹗」他又去拍志記鎅木廠權哥，將一塊木造成盒，五小時足本播。「幾轟動呀，拜緊年睇住權哥整個寶盒，權哥話不用剪接少少？他好感動。我拜年說要轉三十二台，是我拍的。別人問影住有幾難呀，我說好難㗎，懶醒預告陣間會點點點，我個女話可以轉台未？看過幾次了。」

資深攝記，故事說不完。但作為受訪者，CK不慣，既問可否不影正面，說得開心時又突然加句，「不如不要寫啦」。開五點收五點，這天是平靜的一更，四時多在中環，CK密切觀察着場面，知道即將開打，盤算着要到哪裏的前線，導演提醒，要交更了。「吓？呀係喎。」他恍然發現已到五點，嘀咕着：「我還想拍。」我沒上慣前線，已剩下沒半條人命，CK依然精神翼翼，「開工就不會累」，只惋惜不能拍下去。幾日後政府宣布實施反蒙面法，他傳來信息，「剛call我今晚開通宵」，旁邊是個握拳逼出手臂肌肉的emoji。

文 // 曾曉玲

圖 // 黃志東、CK

編輯 // 王翠麗

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