藝術初體驗：你明白嗎？

【明報專訊】9日30日，許多中學取消行升旗禮，這是個聰明的決定。試想若升旗禮如期舉行，將可能會有幾個畫面出現﹕ 1/ 噓聲四起、2/ 唱「願榮光歸香港」、3/ 唱Do You Hear The People Sing ? 、4/ 叫口號「光復香港，時代革命」、5/ 背向國旗等等。那，校長和訓導主任們可以如何面對這個尷尬處境，喝停千多個學生？每人派一個大過？報警？能制止得了嗎？為避免校長和老師的權威受損，不升旗是明智抉擇。况且，學生們從心底裏就討厭這支國旗和這首國歌，兩者都帶着太多負面意義，如獨裁、專制、貪污、禁聲、虛假、樣板、老套、敗壞、腐化、謊言等，青年人的取態和情緒，根本無關什麼通識科和歷史科課程，而是耳濡目染的生活常識。多年前，電影《北京遇上西雅圖》講述一批懷孕的中國女子，隻身飛到美國暗地裏躲起來待產，希望生個美國籍BB。電影就是現實的寫照。眼前﹕中國女星章子怡兩星期前在美國產子，第一胎原來也是在（2015年）美國誕生的，這究竟說明了什麼？猜猜前特首梁振英和現任林鄭月娥的子女是拿什麼護照的？就連前立法會主席曾鈺成的家人，亦早於回歸前移民加拿大。