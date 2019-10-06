副刊

星期日生活

下一篇 上一篇

劇透紙背：可怕的母愛 《人魚沉睡的家》、《科學怪人之母》

【明報專訊】《人魚沉睡的家》從母愛切入生死之間的倫理學難題，並與科幻經典《科學怪人》遙相呼應。

上 / 下一篇新聞