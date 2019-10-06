副刊

星期日生活

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童軍跳彈牀：十八層社區故事

【明報專訊】某人驚醒，赫然發現自己身處體育館中間。面前是一大群猙獰的陌生面孔……啊，兩星期後，又來一次「社區對話」。數十部攝影機向她對焦：她早習慣了，便立刻正式起來，板起面孔——

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