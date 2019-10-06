Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
副刊
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
副刊
2019年10月6日星期日
星期日生活
一場穿著校服的抗爭
青春的黃鴨 年輕的胸膛
周日話題：遺失在習大大沙發底的「一國兩制」
周日話題：陽謀：《禁蒙面法》與《緊急法》下的語言偽術
同場加映：Peterloo Massacre 200周年
開門讀書：危機處理（一）：面對吧！
影像特區：C-紙-9
七情上面：和/勇憤怒互通 惡法高壓，仇恨更深
果欄：當時代容不下張敬軒
星期日現場：禁蒙面法的前夜
同場加映：曼德拉面對終身監禁的陳辭，一九六四年 當政府以立法封殺合法抗爭途徑……
讀者回應
童軍跳彈牀：十八層社區故事
阿貓阿狗：#48貪心
劇透紙背：可怕的母愛 《人魚沉睡的家》、《科學怪人之母》
評影習寫：這齣叫「民族」的通俗劇 陳子謙的歌台戲
家明雜感：歡歡喜過日，開開心渴望？
影片簡評：《情迷紐約下雨天》 IIA
藝術初體驗：你明白嗎？
單元連載：2028香港：智慧燈柱之瞞天過海
星期日文學‧生態批評與自然書寫 從環保主義詩學 到人類世的危機
現場達人CK 逆流拍攝 記錄意外畫面
家常便飯：熬成「焦糖」超甜 洋葱湯蘸多士絕配
一個人的：800元變100元 廁所水長流 一分鐘自己修好
單身觀察：要慳錢 不可懶
通識導賞：獨裁之路 成也喬裝，敗也喬裝
ways of seeing：綠水青山幽靜還在？ 屯門，四十年沒兌現的期許
哲學大牌檔：公權力機構失效 私了不只是自衛？
下一篇
上一篇
童軍跳彈牀：十八層社區故事
prev
next
【明報專訊】某人驚醒，赫然發現自己身處體育館中間。面前是一大群猙獰的陌生面孔……啊，兩星期後，又來一次「社區對話」。數十部攝影機向她對焦：她早習慣了，便立刻正式起來，板起面孔——
上 / 下一篇新聞
一場穿著校服的抗爭
青春的黃鴨 年輕的胸膛
周日話題：遺失在習大大沙發底的「一國兩制」
周日話題：陽謀：《禁蒙面法》與《緊急法》下的語言偽術
同場加映：Peterloo Massacre 200周年
開門讀書：危機處理（一）：面對吧！
影像特區：C-紙-9
七情上面：和/勇憤怒互通 惡法高壓，仇恨更深
果欄：當時代容不下張敬軒
星期日現場：禁蒙面法的前夜
同場加映：曼德拉面對終身監禁的陳辭，一九六四年 當政府以立法封殺合法抗爭途徑……
讀者回應
童軍跳彈牀：十八層社區故事
阿貓阿狗：#48貪心
劇透紙背：可怕的母愛 《人魚沉睡的家》、《科學怪人之母》
評影習寫：這齣叫「民族」的通俗劇 陳子謙的歌台戲
家明雜感：歡歡喜過日，開開心渴望？
影片簡評：《情迷紐約下雨天》 IIA
藝術初體驗：你明白嗎？
單元連載：2028香港：智慧燈柱之瞞天過海
星期日文學‧生態批評與自然書寫 從環保主義詩學 到人類世的危機
現場達人CK 逆流拍攝 記錄意外畫面
家常便飯：熬成「焦糖」超甜 洋葱湯蘸多士絕配
一個人的：800元變100元 廁所水長流 一分鐘自己修好
單身觀察：要慳錢 不可懶
通識導賞：獨裁之路 成也喬裝，敗也喬裝
ways of seeing：綠水青山幽靜還在？ 屯門，四十年沒兌現的期許
哲學大牌檔：公權力機構失效 私了不只是自衛？
一場穿著校服的抗爭
青春的黃鴨 年輕的胸膛
周日話題：遺失在習大大沙發底的「一國兩制」
周日話題：陽謀：《禁蒙面法》與《緊急法》下的語言偽術
同場加映：Peterloo Massacre 200周年
開門讀書：危機處理（一）：面對吧！
影像特區：C-紙-9
七情上面：和/勇憤怒互通 惡法高壓，仇恨更深
果欄：當時代容不下張敬軒
星期日現場：禁蒙面法的前夜
同場加映：曼德拉面對終身監禁的陳辭，一九六四年 當政府以立法封殺合法抗爭途徑……
讀者回應
阿貓阿狗：#48貪心
劇透紙背：可怕的母愛 《人魚沉睡的家》、《科學怪人之母》
評影習寫：這齣叫「民族」的通俗劇 陳子謙的歌台戲
家明雜感：歡歡喜過日，開開心渴望？
影片簡評：《情迷紐約下雨天》 IIA
藝術初體驗：你明白嗎？
單元連載：2028香港：智慧燈柱之瞞天過海
星期日文學‧生態批評與自然書寫 從環保主義詩學 到人類世的危機
現場達人CK 逆流拍攝 記錄意外畫面
家常便飯：熬成「焦糖」超甜 洋葱湯蘸多士絕配
一個人的：800元變100元 廁所水長流 一分鐘自己修好
單身觀察：要慳錢 不可懶
通識導賞：獨裁之路 成也喬裝，敗也喬裝
ways of seeing：綠水青山幽靜還在？ 屯門，四十年沒兌現的期許
哲學大牌檔：公權力機構失效 私了不只是自衛？
prev
next