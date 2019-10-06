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開門讀書：危機處理（一）：面對吧！

【明報專訊】沒有人會想過，香港會弄成今天這個樣子。當初倉卒修訂逃犯條例，是林鄭月娥好大喜功，然後一連串因為自高自大的誤判，將香港推向絕境，抗爭運動持續近4個而無休止迹象，林鄭責無旁貸。

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