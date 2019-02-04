同場加映：Peterloo Massacre 200周年

時間回到1819年8月16日中午，英國曼徹斯特的聖彼得廣場。

近六萬名市民來到這個只有約1.7個足球場（3英畝）大小的場地，聆聽英國議會改革運動領袖Henry Hunt的演講。據當時記載，廣場的擠迫程度幾乎讓大家的紳士帽互相緊貼。而Henry Hunt本人在事前已經聲明，運動的目的是採用合法手段去爭取改革議會，「除良心之外我們沒有武器」，以免落人口實，或者被「臥底」挑起動亂。

暴力鎮壓 訛稱「暴徒攻擊」

然而，Henry Hunt沒有得償所願。由於當時法國大革命理念廣為傳播，加上拿破崙戰爭的英國亦面對饑荒和失業，本地的裁判官決心暴力鎮壓這場集會，早早召集了本地的民兵團和尋求當地駐軍的支援。下午1點15分，Henry Hunt正式出場，演說沒多久的他就見到遠處的曼城義勇軍團揮舞着刺刀衝進人群。第一名犧牲者是嬰兒，被士兵從母親懷裏撞到地上，隨後衝鋒戰馬踐踏而死。由於當時廣場各主要入口都被軍隊封鎖，一時間大量人群走避不及，最後至少11人死亡，近700人要接受治療。

面對如此重大的傷亡事故，當局一開始打算隱瞞和掩飾，聲稱有「暴徒攻擊執法人員」。但礙於當天目擊者太多，加上當天的活動吸引各地的記者來採訪，鎮壓的消息很快就傳遍全國，屠殺被命名為Peterloo Massacre，以諷刺4年前的滑鐵盧戰役。負責鎮壓的治安官Joseph Nadin很快就面臨市民的怒火，他數月後被人從近距離開槍射擊，但大難不死。而曼城義勇軍團的少校Thomas Trafford一年後亦辭職，而在1824年曼城義勇軍團亦被解散。

需人民支持 克制用武

Peterloo Massacre不但堅定了改革派的戰意，亦讓知識分子開始反思制度暴力的問題，間接影響了10年後英國內政部長Robert Peel成立大都會警察時訂立的原則。當中第一條寫到，警察成立的目的是為了防止罪案和混亂，替代軍隊的鎮壓；而第六條則寫到——只有在勸告、建議和警告無效後，警察可以使用最低度武力來恢復社會安寧。

得益於Robert Peel遺留下來的低武力傳統，儘管近年的軍事化趨勢影響，英國的警察一般不配槍，只有部分警員獲授權使用槍械。Peel的原則不但是一種警政思想，更是基於一種國家社會關係的想像和對合法性的重視。警隊，一如國家，需要贏得人民的支持，而克制使用武力就是其中一條。警察，作為國家合法壟斷武力下的組織，必須讓人民信服他們不會濫用武力，值得人民把武力的使用權交託在他們手上。英國第一位史上由普通警員升級到倫敦警察總長的Robert Mark就曾經說過，管理一個民主社會並不是靠水炮車、催淚彈或者橡膠子彈，而是靠爭取市民的同情和支持。

出動警察而非出動軍隊處理騷亂，最根本的想法是使用最低度的武力，盡量減低傷亡。但當警察使用武力時愈來愈不克制，使用的武力水平愈來愈高，不得不讓人想到，究竟這個政府有沒有想過真正贏得人民的支持？如果警察和軍隊沒有區別，那倒不如直接出動軍隊吧。

真正的軍管時代快將來臨，大家準備好了嗎？

文//方致信

編輯//林曉慧

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