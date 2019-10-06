其中一槍，打進了一名中五學生曾志健的胸膛，子彈穿過曾同學的肺部，散落的碎片距離心臟只有3厘米。

幸好曾同學經搶救後並無生命危險，但他旋即被控暴動和襲警罪。事發後一天，在曾同學就讀的荃灣何傳耀紀念中學，學生和校友在早上靜坐，而全港亦有不少學生在校內發起抗議和罷課。有誰想到，這場運動走到今天，中學生竟會成為運動的最前線？

作為社會運動研究者，我一直好奇中學生為何在這場運動有愈來愈重的角色。還記得反修例運動初期，中學聯署扮演了重要角色。當時我跟鄧鍵一博士分析了這些網上聯署，發現大部分簽署者都是過去數年已經畢業的舊生。在讀的學生相對較少，而且不少聯署發起人為了保護在讀學生，隱去了他們的畢業年份，令我們無從知曉中學生的參與。在隨後的示威現場調查中，我們偶爾會在數據中發現中學生身影，但因為人數佔樣本往往不足半成，故此亦難以勾畫出他們的全貌。

槍擊前一天訪集會中學生

槍擊發生前一天，剛好不用回校上課，便計劃到遮打花園的中學生罷課集會，希望訪問一些前來參與的中學生。當日陽光普照，但空氣甚為污濁，原本秋涼的日子竟然猶如炎夏。起初以為該天是上學日，參與人數不會多，但到埗後發現集會已經來了一二百人，而且陸續有同學加入。大部分參與者穿著校服，似乎是剛從學校前來，不少人在校章的位置貼上了「香城中學」的貼紙（起初我還真的以為是一所我不知道的中學）。同學們在講台前席地而坐，有的打着傘，有的在一旁圍着四五人的小圈。不是在聽台上嘉賓發言的，就在顏色畫紙上，畫出PePe、連登狗、連登豬等運動「吉祥物」，再配上一些抗爭口號。然後到了《肥媽有話兒》出場，大家便站了起來，瞬間進入了忘我境界。同學們對歌詞的熟悉程度令人哭笑不得，然而這種青春的氛圍也讓我這個漸漸步入中年的大叔感覺有點out of place。

我還是鼓起勇氣跟同學攀談。可能是沒帶卡片的緣故，同學頻頻投以懷疑的目光，有一句沒一句的，支支吾吾。當時覺得這樣下去也不是辦法，幸好遇見一位朋友，她極力慫恿我去做一個現場調查。於是，把心一橫，就在電光火石間設計了問卷，印妥後便以傳單形式派予現場的同學，讓他們在手機完成。

抗爭原因 28%人：有朋友被捕

集會結束後，一共收回230份有效問卷，以一個只有幾百人的集會來說，算是不錯。參與者的平均年齡是15.8歲，女同學較多（64%）。他們就讀的學校橫跨全港，港島區和九龍區各佔37%，然而新界也有26%。參加者較多認定自己為中產階級（59%），而且較多居住在自置或租住的私人樓宇（也是59%），這個比例明顯地高於其他反修例集會。政治立場方面，有37%認定自己為溫和民主派，15%為激進民主派，29%為廣義的本土派，18%為中間派、無取向或不知道。

我比較感興趣的，是同學們在這次運動中校內和校外的參與，他們為什麼參與，以及校方的回應。樣本中有59%說這場運動是他們第一次參與的社會運動，但也有17%曾經參加5年前的雨傘運動。有85%是七一或之前便開始參與反修例運動，只有5%是完全沒有在過去一段日子去過大型遊行。至於參與運動的根本原因，有87%認為「政治制度不具代表性」和「警察暴力」是很重要的因素，但只有35%認為「社會缺乏向上流動機會」很重要。值得留意的是，有28%認為「有認識的朋友被捕」很重要。

同學們在校內的參與甚為活躍。71%說曾經在校內參與罷課（其實訪問當天便是一個罷課集會）。87%曾經組成人鏈，81%曾經歌唱過代表這次運動的歌曲，也有51%在校內組織了關注組。校方的取態方面，有74%的受訪同學指校方要求罷課學生提交家長信。分別有37%和23%說校方規定校園內不可張貼有關運動的宣傳和不可作有關運動的集會。有32%指校方呼籲同學不要在校內參與運動，亦有17%指校方規範同學在校外的政治參與。可是，只有8%受訪者說校方曾經懲罰參與運動的學生。這些數字說明學校的「打壓」不算特別嚴重，但亦可見到中學生面對的不止是校外參與運動的風險，同時也是校方和家長的雙重壓力。

開學後積極動員

當然，這場幾百人的罷課集會，不能代表接近33萬中學生的民意，而且前來集會的中學生，顯然都是較活躍的一群。為了進一步看看中學生參與的規模，我在Instagram上做了一個簡單的keyword search，結果發現全港472間本地中學，至少有390多間曾經在IG上成立反修例關注組，有些學校更分高低年級成立兩三個關注組，而當中亦不乏傳統「左派學校」。

更有趣的是，這些關注組只有少數是6月初或更早成立的，大部分其實是在8月下旬才像雨後春筍地湧現。這說明了中學生即使很早便以個人身分參與運動，他們是差不多在開學前才正式在校內動員發起關注組，顯然與一些意見認為開學後事件便會漸告平息並不相符。

罷課集會最深刻的其實是中學生排隊上台發言的一幕。記得有一位中二的霍同學，上台發言時額頭上還貼着退熱貼，講話時卻理直氣壯。回想起自己中學年代，想起要上台講話就會心跳加速，手心冒汗。我不知道現在中學生的勇氣是如何煉成的。正如我也無法完全代入年輕人在前線冒死抗爭的心情。或許，我們這些「大人」無法完全明白他們的處境，但是至少，我們可以選擇去理解和聆聽。

文//袁瑋熙

編輯//何敏慧

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