易潔鑊物料多用鋁或不鏽鋼製成，鋁升溫速度較快，但傳熱不夠平均；不鏽鋼升溫速度較慢，但傳熱平均度相對優勝。因此，近年一些易潔鑊用上兩種或以上物料製造，天祥公證行玩具及雜貨部技術主任郭泳嫺表示：「有些易潔鑊鑊身包含鋁及不鏽鋼等3至5層物料，達到傳熱快、熱力均勻，並提升保溫力。」

塗層：PTFE、陶瓷、石紋／顆粒

易潔鑊塗層能減低食物與鑊面之間的摩擦力，因此做到不黏鑊效果。除了傳統黑色或灰色，近年也流行陶瓷或石紋易潔鑊，其實陶瓷或石紋只是表面的塗層，底層物料也是鋁或不鏽鋼為主。塗層成分屬商業秘密，不同品牌的塗層質素參差，郭泳嫺表示：「質素差的塗層，有釋出致癌物PFOA、有害物質PFOS、苯酚、甲醛、伯芳香胺等及過量重金屬的風險。」

宜選不含PFOA、PFOS塗層

傳統的黑色或灰色易潔鑊塗層，主要成分是PTFE（Polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯），製造PTFE過程中，或會用到PFOA（全氟辛酸）或PFOS（全氟辛烷磺酸），因此PTFE易潔塗層有機會殘留微量 PTFE和 PFOA。

現時已有方法毋須使用PFOA來製造PTFE，選購易潔鑊時，天祥公證行玩具及雜貨部助理經理陳駿彥建議：「可留意包裝上有否註明是『PFOA Free』，同時亦可留意易潔鑊是否符合外國的食品級安全法規，如德國LFGB、歐盟Regulation (EC) No. 1935/2004、美國FDA等。」獲認證的易潔鑊，產品通過相關測試，相對安全。

手柄：防滑、隔熱

手柄不好握或燙手，每次提起易潔鑊或者「拋鑊」時，也有一定的危險。

郭泳嫺表示：「具坑紋的手柄可防滑，塑膠或木材手柄，由於物料熱導率低，較不燙手。手柄套有矽膠的話，更能加強防滑和隔熱效果。手柄闊度亦要考慮，選購時應拿上手，感受手柄是否舒適及穩陣。此外，參考歐洲測試標準，手柄長度一半的位置應離桌面最少要有3厘米，以防煮食時手柄接近爐具，造成燙傷。」

窩釘連接較牢固

易潔鑊通常以窩釘或焊接方式連接手柄和鑊身。若焊接做得好，手柄不易斷裂，但一般而言，以窩釘連接較為牢固。