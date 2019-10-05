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2019年10月5日星期六
設計科學
FEATURE
煎魚令蛋白質變性 誘發乳化作用 科學解構 煲奶白魚湯零失敗
滾奶白魚湯四大迷思？？？？
落場實戰：加注熱水 添成功率
外科醫生堅持「發夢」 港產手術機械人 反手制勝
另一個夢：研發即棄大腸鏡 免交叉感染
羽毛球運動科學 善用動力鏈 扣殺嘭嘭聲
放短波——只動手腕
步法——重心放前腳掌 靈活移動
小知識：羽毛球拍 有分攻守型
貴價未必有保證 7招尋找優質易潔鑊
熱辣辣浸水 變形損塗層
材質解構
小知識：公證行易潔鑊測試
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熱辣辣浸水 變形損塗層
【明報專訊】易潔鑊使用一段時間後底部變形凸起？天祥公證行玩具及雜貨部技術主任郭泳嫺解釋，可能是因為使用易潔鑊後即時浸水，溫度急遽變化所致，塗層亦會受損。想易潔鑊耐用，應待它自然冷卻後才清洗。
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