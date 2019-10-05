另一個夢：研發即棄大腸鏡 免交叉感染

現時非100%消毒 鏡貴難即棄

俗稱大腸鏡的結腸內視鏡，是一支軟管內視鏡，可直接檢視大腸內壁及即時切除瘜肉。楊重光指出，現時大腸鏡不能百分百消毒，有可能出現交叉感染，需要一支用完即棄的大腸鏡才能徹底解決問題。

他指出，自上世紀80年代至今，大腸鏡的設計和結構變化不大，當中有很多未完善的地方，有很大改進空間。例如：對小於5毫米的瘜肉，漏診率高達80%至90%；加上軟管容易在腸道內「打圈」壓迫腸道，引起痛楚，病人必須注射麻醉鎮靜藥物，因而增加額外風險。此外，一支傳統大腸鏡約售數萬元，高昂價格導致不能一次用完即棄。

構思中的Inspire，就是一支一次過用完即棄的大腸鏡，配上高解像度鏡頭、三維造影技術、人工智能軟件，同時可實時診斷。楊指出，有高解像度鏡頭配合人工智能系統，可望將漏診率降至接近零。「我們與劍橋大學團隊合作，利用人工智能系統，用電腦識別瘜肉屬良性和惡性；協助醫生實時診斷，減少把樣本送到實驗室化驗的時間和成本。」而Inspire設計像一條蚯蚓，可以在腸道內爬行，減低因打結而造成痛楚。

10年前，一個1920像素的鏡頭售價過千美元，但隨科技普及，現在只需要1至2美元。而一支傳統大腸鏡，售價數萬元計，新設計的Inspire有望將成本降至數百元。