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飲食科學

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落場實戰：加注熱水 添成功率

【明報專訊】看完科學理論，對於煲奶白魚湯的原理都有一定概念，但實際落手落腳又應如何烹調？我們邀請到2014年中華廚藝學院青年刀神組比賽冠軍，現於高級會所任職中菜總廚的雷啟裕師傅為我們示範。

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