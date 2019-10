【明報專訊】來自加州的樂隊The Marías將首度在港演出。樂隊作品充滿復古氣息,混合爵士及迷幻電子風格,成為今年各大音樂節新寵。波多黎各裔女主音María聲音鬆軟動人,作品Over The Moon、Baby One More Time等浪漫而不失型格。