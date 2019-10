鋒芒乍露：不鬥爛，不鬥賤

請不要陷入誘惑。任何一方變得情緒化,自會失去道德感召,旁人心裏也會對之減分。如果他是下屬,你更不能把自己降至其低層次水平,因為在大老闆或同事眼中,你既然掌握更多權力,便要顯得更為理性、專業和克制,要做個好榜樣,提醒自己:When they go low, we go high!

這幾年兩屆特首愛無中生有,罵部分港人為「港獨分子」,現在甚至進化到向全國人民及海外同胞「宣揚」港獨。於是在香港或澳洲舉行反修例集會遊行,有時會有個別人士或一幫同胞走過來,開口大罵:「香港是中國一部分!」當場示威者一頭霧水,一時不知如何回應一個與示威目標沾不上邊的「挑機」。

當你在商場遇上一幫高唱國歌的大媽及雙程證人士,何必與他們鬥罵?要可憐他們沒腦袋或被洗腦,並一起來個大合唱和大合照,一起手牽手做人鏈又何妨!我們應盡地主之誼,給他們體驗一國兩制下的集會自由,呼吸一下香港自由的空氣……豈不知experiential learning可帶來顛覆性效果?看他們的主子還敢不敢再送他們來香港學習民主!

不比武功 比想法

競爭是好東西,但我們不鬥舌戰,鬥心戰;不比武功,比想法。這兒是我們主場,當然鬥香港人的看家本領——文明、修養和市民質素!

我們總會碰到喜歡大發偉論的人,不過都是不堪一擊的邏輯,或「抄人口水尾」,或迷信fake news!如有心情的話,跟他們過兩招,讓他們知道自己的同溫層以外還有別的高見。當進入低層次爭拗、「嘥氣」的「雞同鴨講」時,便要懂得離場,說:「你先消化一下吧。講完。」然後用沉默淹沒他們,逼他們動腦筋思考問題。

說到底,有些理念如公義、人權、無差別襲擊和不成比例武力等,對很多人來說相當深奧,不是一時三刻便能理解。也有些paradoxical行為如公民抗命、無大台抗爭、不收錢上街遊行、倚靠警隊維護治安卻反被罵被濫暴等,對不習慣批判思考或缺乏獨立思維的人來說,他們需要很長時間想通這些「艱深」論述。

揭露對方醜惡 勿將憤怒變仇恨

當你停止討論後,他們或會取笑你不夠民主氣量接受其他意見。你要忍一時意氣:送他們短暫的表面風光,因你在乎長遠的真正變革。被挑釁奚落時謹記:When they go low, we go high!

無論在職場還是社運,最氣憤的是明明對方加害你,卻說成是你連累他,甚至反說他才是受害者;猶如有人強姦了你,還要怪你晚上出街,他才會被迫對你起色心。同樣地,政府明明多年蠶食《基本法》和一國兩制,卻把受害者(示威者)說成是賣港賊、港獨分子!在多個社區催淚彈「放題」後,不檢討前線警員是否錯判、該如何收斂,卻推說是示威者選擇跑到那些區域,逼警方到處放毒氣。

對着強詞奪理及濫權的人,你只需繼續揭露他們的醜惡,不要跟他們「鬥賤」,更不要把自己變成你眼中鄙視的施暴者。不要像他們般讓憤怒變成仇恨,他們用非人化的「曱甴」稱號,你卻要自律,不與他們一般見識,用「狗」和「蝗蟲」形容之;他們把暴力升級,你不要中計跟隨,免給他們藉口控訴你,失掉民意。

守護你為香港民主自由法治而拋頭顱、灑熱血的無私之心——這種道德感召是當權者沒有的,而你的良知會喚醒更多人加入這漫長抗爭。不鬥爛、不鬥賤。When they go low, we go high!

● Profile

何靜瑩(Ada Ho),初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁,為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業,哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料,只會死得更快》。Ada.Ho@paxxioneer.com

文:何靜瑩