藍花楹紫色隧道 考生繞路？

【明報專訊】每年10至11月來到澳洲,可發現無論在悉尼、珀斯、阿德萊德、布里斯班,四處都開滿藍花楹。藍花楹是紫葳科藍花楹屬植物,平常是綠油油的大樹,但當每年春天至初夏開花,整棵樹便變為紫藍色。藍花楹的花長約5cm,整個花穗可長達30cm。每當藍花楹在澳洲開花,就代表聖誕將至,當地就有一首關於藍花楹的聖誕歌曲,其中一句歌詞是「when the bloom of the Jacaranda tree is here, Christmas time is near」。