澳洲迎春花 抱擁百萬鬱金香

位於墨爾本以東，由市中心出發約90分鐘車程便到達Silvan小鎮的Tesselaar Flower Farm，在每年9月中至10月中都會舉辦Tesselaar Tulip Festival。這個鬱金香節自1954年開始舉辦，整個園區佔地25英畝（相當於半個維園），主辦單位指園內鬱金香約95萬株，品種超過130種，場面非常壯觀。

墨爾本以東的荷蘭風情

園區內鬱金香無處不在，不同顏色的花經過悉心佈置，區劃出七彩的花田，遠看像由不同顏色的布料縫製而成。對喜愛攝影人士來說，由於入場者眾，很難避免會將其他人拍攝入鏡頭內，建議帶備長焦距鏡頭，並以大光圈拍攝出淺景深效果，出來的主題會更加鮮明及漂亮。

園內除了靚花處處，還有很多風車、木屜等裝飾，充滿着荷蘭風情，非常特別。但為何在澳洲的花節會出現荷蘭風情？這就與主辦的農莊有很大關係。據知第一代農莊主人Cees及Johanna Tesselaar為荷蘭移民，1939年來到澳洲後便開始種植鬱金香，後來他們在Silvan買到現在這片農地後，便開始大規模種植各種鬱金香、劍蘭及水仙花，吸引到很多路過的人駐足欣賞。這對夫婦見到自己悉心培育的花有人賞識，決定舉辦花展，並將賺取的部分入場費用捐獻給澳洲的紅十字會，就這樣，每年一度的Tesselaar Tulip Festival一直舉辦至今。

每星期換主題 配合美食舞蹈音樂

在歷時一個月的鬱金香節中，主辦單位安排了不同的展覽主題，例如第一個禮拜的星期六、日便以土耳其為主題。主辦單位指鬱金香其實源自土耳其，早在400年前土耳其已舉辦過鬱金香花展，所以在這兩天內，便會通過美食、舞蹈、音樂，讓入場人士了解土耳其的文化，手作市場亦會售賣土耳其的Iznik瓷磚工藝及傳統手藝品。其後每個周末亦會陸續有荷蘭、美食與爵士樂、愛爾蘭周等主題，每個主題都有相關的表演及穿著富有特色衣服的藝人在園內穿梭，讓入場人士有更多影靚相的機會。

很多人到澳洲旅行，都會選擇自駕，如果要乘搭交通工具去參觀鬱金香節，可以從墨爾本Melbourne Station乘搭火車到Lilydale Station，成人每位3澳元（約16港元），16歲或以下由成年人陪同的小童免費。如在星期六、日或假日前往，火車站前會有專門開往鬱金香節的專車，其他日子就要轉乘633號公車，留意每班車大約相隔半小時開出。

Tesselaar Tulip Festival

日期：即日至10月13日

時間：上午10:00至下午5:00

入場費：成人29澳元（約152港元）、16歲以下由成人陪同的小童免費

網址：tulipfestival.com.au

● 旅遊錦囊

簽證：特區護照前往澳洲，須先辦理網上電子簽證（www.eta.immi.gov.au）

匯率：1澳元約兌5.3港元

機票：香港來回澳洲悉尼，國泰航空經濟客位約6900港元起（連稅）

查詢：www.cathaypacific.com

文： Wongyim

編輯/陳志暘

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com