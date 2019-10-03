自設平行時空桃花源 開拓花藝人生˙如薑

1. 怎樣與花結緣?

自己鍾意花，對植物有好感，以往在家百無聊賴時會種花，久而久之便種滿了一室花草，跟現在的工作室看來差不多。有日閒在家中，頓覺空無一人，兒子都長大了，突然感到自己在虛度光陰，於是把心一橫便跑去學花藝，自覺是可以應付的事。那一個月的課程其實似啟發多於學習，自己動手創作的機會不多，一直到後來跟個別老師進修基本技巧，加上Mite從旁協助，信念才愈來愈強。

2. 花藝如何改變你的生活?

誠然，一個人也可以在家插花自娛，但無人共鳴，容易跟世界脫節。花藝卻開拓了我的人生和眼界，帶我走進了另一個世界。有時眼見客人收花時的愉快表情，還得到一些品牌的肯定，會發現自己透過花藝對人的影響力，令我自覺有存在價值。說到底，創作很多時就是需要別人的賞識，需要一個更大的舞台，需要與不同人合作。

3. 什麼是美?

美是不同年代不同人對事物的看法，在我而言，如果有一種東西能令你怦然心動的話，那就是美。例如當人置身於大自然，一刻被眼前風景所動，想一望再望，這就是美。

4. 見過最美的畫面是……

無可否認，世上最厲害最偉大的藝術家一定是造物者，人身處在千變萬化的世界之中是一個非常奇妙的組合，我們的肢體、內臟，甚至細胞，既有功能，卻又彼此與別不同。試看看深海中的魚，所有顏色拼湊、構造是那樣美妙。天空是我見過最美的畫面，特別是黃昏至晚霞的色彩變化，百看不厭。

5. 花的生命短暫，美麗是否同樣無法永恒?

人總是貪心的，既想要靚又想要永恆，然而兩者本來就難以兼得。雖然鮮花的生命短暫，但當順應自然，那一瞬間的獨一無二，卻能成為一件超越時空的藝術品，這都是乾花和永生花不能取代的。

6. 在繁囂社會中，通常以怎樣的心情創作?

每日聽到外面槍林彈雨的聲音，接收太多資訊，凡人都覺得困擾，如果還將太多個人感情帶到工作，的確會把花插得一團糟。我會自設一個平行時空，容許自己轉換心情，適時自我隔絕外面的世界。工作室就像我的一個桃花源，我可以在花草間放任自己心中的小孩。每當回到這裏，我和Mite都會先燃點香氛蠟燭、放音樂，就像儀式一樣，嘗試把自己放到一個舒適的環境裏面，放低手機。現今都市人就是太缺乏me time，長期不斷重複生活，不懂得抽離。在亂世中要照顧好自己，不能令自己油盡燈枯，不然如何再走下去？

7. 現今社會上，兩代人之間有什麼問題?

溝通。但前提需要一個公平的溝通平台，雙方才可互相尊重，了解彼此的想法，不然只會各執一詞，最終一拍兩散。

8. 時裝對你來說有什麼意義?

時裝對我的意義是傳承。受媽媽影響，從小喜歡時裝。小時候她經常帶我逛街，看很多漂亮的東西，看得多，便知道什麼是好，這是非常好的美學訓練。我大部分首飾都是媽媽留給我的，我遺傳了她的美感，而她亦以我從事藝術創作為榮，所以至今遇有重要和隆重的場合，我都會戴上這些首飾，便感覺她陪伴着我，有安心的感覺。

9. 你的時裝風格是……

我沒有特定的穿衣風格，買衫但求舒服、自然、自己喜歡的，我只穿平底鞋，覺得不需要跟潮流走。鍾意就自然靚。

10. 這世界上有什麼東西的價值被人高估?

金錢。香港人對自己好殘忍，做事往往都以金錢掛帥，並以此作為人生最大得益，一生奔波勞碌，為餬口而忽略了身邊美好的人事物，長遠來說是一種缺失。

■ Profile

薑姐（Ginger） - 行將60歲，1980年代曾為博益叢書、《小明周》及《明報周刊》等擔任平面設計師和插圖師，後因家庭需要而放棄職業，成為全職主婦；4年前與兒子Mite共同經營網上花店GingerMite。

文/ Chan Sam

編輯 /陳淑安