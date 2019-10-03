專訪創意總監鄧愛嘉 復刻經典 回歸根本

「我爸爸是一個好有幽默感的人。」訪談前記者從未跟鄧愛嘉接觸過，倒是讀過不少她父親鄧永鏘的訪問，感受過他的風趣幽默；在今次短短半小時面談中，也看見同樣充滿幽默感，沒有架子的女兒，談她如何延續上海灘的風采。

上海灘傳奇由25年前開始，已故慈善家及企業家鄧永鏘在中環畢打行開設首間專門店，以1920、30年代的中國旗袍為設計靈感，致力創造一個中式奢侈生活品牌。對於接任創意總監一職的鄧愛嘉來說，上海灘更是她成長的重要地方。「其實關於上海灘的故事有很多，當我爸爸創辦品牌時，我那時不到10歲，畢打街舖更是我放學後逗留的地方，等於第二個家，經常看着爸爸打理公司，確保所有事物整齊，符合他的標準。中國文化對他來說很重要，並非單純是售賣中式服裝及禮物等。到我接手成為創意總監，由以前不明白爸爸的想法，到慢慢開始捉摸得到；過去我還經常會問爸爸創立上海灘的原因，不忘初衷。」

走回「生活品牌」路線

當鄧永鏘創立上海灘時，旨在成為生活品牌，售賣中式禮品、T恤及長衫旗袍，給人參加派對。及後經過品牌股權轉讓，變得以時尚先行，甚至將生產線搬到意大利，開創中西「對話」，但一直不變的，是對中國文化的欣賞。「我爸爸25年前著長衫接我放學，他真是很獨特，很有個性。上海灘到今天仍然未有直接競爭對手，就是因為我們堅持自己的品牌特色。」

新系列「Back to the Roots」，就是將品牌的經典復刻，注入現代元素。鄧愛嘉將品牌帶回「生活品牌」路線，再慢慢融合她的美學風格，變得更多元化。「我想我最不同的地方是會令設計更多元化，令人不會認為只有飲宴或新年才會穿著唐裝衫。物料及設計都會更着重功能性，防水防風防縐，不一定用絲綢做衣服，設計都會多用途，方便旅遊，同時適合出席不同場合。」走生活品牌路線，客人就算不喜歡衣服設計，也可以購買家品、小擺設作送禮用途，對着重文化元素的品牌來說，無疑對生意有幫助。

復刻圓形徽章作品牌標誌

一個時尚品牌要令人留下深刻印象，品牌標誌擔當重要角色，近年Gucci的「GG」及Burberry的「TB」就很成功，鄧愛嘉也為上海灘復刻了經典的圓形徽章作為品牌標誌。「標誌是從品牌的舊有設計中找到，來自1990年代的銀器，似是藝術家的印章，又似是一個認證，其實我可以做一個『ST』標誌，但這個圓形徽章是最具代表性。」主修平面設計，又當過攝影師，以及成立創意工作室，這些經歷令她了解由設計到製作及銷售宣傳的過程，經營創意事業就好似將難題解碼、重組再解決。

愛好旅遊的鄧愛嘉，最愛欣賞與分析周遭的人與物，機場及飛機上的人就成為她的靈感來源。旅途中可將平日吸收到的資訊深入了解，轉化成設計能量。熱愛攝影的她，更表示將來或有機會拿起相機，為品牌拍攝廣告硬照。

與藝術家徐冰跨界合作

上海灘成立25年，恰巧中國藝術家徐冰的「英文方塊字書法」同樣於1994年誕生，鄧愛嘉特別邀請徐冰作跨界合作，一同慶祝25周年銀禧紀念。「我一直很敬仰徐冰老師，當我知道要做一個25周年系列，便想有哪位藝術家可代表中西合璧，有日無意間看到牀邊徐冰為我題的『Tang』字，我就知道非他莫屬，剛巧老師是在25年前創造英文方塊字書法，雙方有非常大的聯繫，所以便電郵老師提出合作方案。多年前爸爸提出上海灘『Made by Chinese』的標誌，我亦有點幽默地將它變為『Created by Chinese』，由老師化成6個書法大字。」談到未來大計，跟徐冰跨界合作只是開始，未來會有更多不一樣的合作。聽着鄧愛嘉娓娓道出上海灘的風格與走向，將父親那些年廣為人知的品牌回憶，以她的角度重新演繹，你就知道品牌創意總監一職，鄧愛嘉是不二之選。

文/ _MonsieurA

協力/ Vivian Lau

編輯/梁小玲

查詢：上海灘 2525 7333