展覽介紹：「跨領域收藏」概念 樂趣倍增

巨匠臻藏展館的主辦單位巨匠臻藏藝博會（Masterpiece Fair）來自倫敦，每年盛夏在當地舉行展覽。今年主席Philip Hewat-Jaboor將會和一眾藝廊負責人來港，親自與收藏家及觀眾會面交流。Philip Hewat-Jaboor本身是一位國際級收藏家，推崇「跨領域收藏」概念，深信不同年代的珍品無論在設計和工藝上，都隱藏千絲萬縷的關連。不同地域的藝術家可透過作品互相對話、彼此影響。「收藏家追蹤當中的關連不但樂趣無窮，亦可提升眼光和知識。」這次展覽所有藏品均經由專家審核，並附有清晰的資料。除買家外，參觀者亦有機會在職員安排下親手接觸珍品，有別於一般博物館用圍欄或玻璃把參觀者和展品分隔，是難得的體驗。

■典亞藝博及水墨藝博2019

日期：10月4至7日（周五至一）

時間：上午11:00至晚上7:30（周五至日）；上午11:00至晚上6:00（周一）

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

查詢：hk.masterpiecefair.com/en/participants

門票：成人：$120（一人進場）、$200（二人同行）；全日制學生及60歲以上長者：$50（一人進場）；12歲以下兒童由成人陪同下免費

文：呂瑋宗