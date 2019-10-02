Quicknote：威士忌妙配粵菜

頭盤皇御園拼盤有胡麻醬冰菜及奇脆千層烤鴨，配XR 21威士忌，陳年21年的珍釀味道沉穩馥郁，烤鴨的濃郁味道與威士忌的煙熏味互相輝映，並與其強烈乾果味相當匹配，再咬一口冰凍爽脆的冰菜，更能突顯此款威士忌的芳香複雜。接着的茶壺松茸竹笙燉螺頭，湯水清鮮，能為舌尖清理威士忌的綿長餘韻，準備迎接下一道菜式，喝至尾聲時建議淋上一滴威士忌，讓味蕾瞬間跳躍至另一層次。

第3道菜式煎北海道帶子皇青蘋果芥末汁配鍋粑，帶子爽口彈牙，配上Blue Label像絲般的順滑口感，蜂蜜甜味與海鮮無疑是最佳配搭。主菜慢煮法式蜂蜜牛肉，頂級安格斯牛小排肉，經4小時慢煮後，再創新地配上自家製臘味瑤柱蘿蔔糕；配對Blue Label Ghost & Rare Port Ellen Edition，以失傳的Port Ellen酒廠做主角，延續蘇格蘭海岸風味。而香煎新西蘭孜然羊架則選配Johnnie Walker 18年，威士忌的甜香正好完平衡羊架的濃香，橡木香則提升煎烤風味；自家醬海鮮炒意型米則屬中西合璧之作。至於甜品威士忌朱古力腰果碎心太軟，客人可自行將威士忌注入黑朱古力蛋糕內，令流心朱古力洋溢更柔和甘醇的果香。

■皇御園

地址：九龍灣啟祥道 17 號高銀金融國際中心1 樓

查詢：3188 2153

價錢：每位$980，另收加一，需預訂

整理：陳詠詩