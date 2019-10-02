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2019年10月2日星期三
Men Matters Wine
飲食
Wine：醇厚干邑 擺脫土豪形象
干邑精選：細味各品牌差異
Quicknote：威士忌妙配粵菜
Collect：觸動心靈 收藏家與佛像「對話」
佛像介紹
展覽介紹：「跨領域收藏」概念 樂趣倍增
阮民安：沒想太多得與失 以歌聲為港人打氣
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干邑精選：細味各品牌差異
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【明報專訊】干邑有很多品牌，但因為大部分都用同一種葡萄Ugni Blanc釀製，釀酒方法亦大同小異，因此品牌之間味道的差異，遠比威士忌小。當然差異小，不等於沒差異，以下便說說幾個重要的品牌。
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