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干邑精選：細味各品牌差異

【明報專訊】干邑有很多品牌，但因為大部分都用同一種葡萄Ugni Blanc釀製，釀酒方法亦大同小異，因此品牌之間味道的差異，遠比威士忌小。當然差異小，不等於沒差異，以下便說說幾個重要的品牌。

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