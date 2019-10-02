阮民安：沒想太多得與失 以歌聲為港人打氣

「其實我未入行前頭髮是深色的。當時2002年很流行日本男子組合，所以公司便建議我和E-kids其他成員染金毛。」髮型堅持至今，但Tommy的衣著風格卻隨着年齡改變。「初出道時偏向日本風，會穿毛毛領、日本校服，中段試過穿得很Hip Hop，也會穿西裝、恤衫西褲。近兩年較喜歡日本品牌，愛穿黑衫黑褲，因為常去日本工作，多數會在當地買衫，尤其愛去品牌的二手店尋寶，揀些限量版和特別款式。」

感謝太太令自己重生

曾經負面新聞不斷，能夠捱過低潮，在人生及事業上重新出發，Tommy說要感謝太太Eva。「我跟她一起已經9年，剛認識她時是我人生的最低潮，當時甚至想過輕生，但她的愛和對我很信任，令我似番個人。因為當你想到，世上有個人會願意盲目地相信自己，你便會有勇氣企返起身。很多人說我夠堅持，我以自身的經驗告訴大家，就算人生遇到困難不要放棄，因為有天這些經歷或許會有用，能夠幫到別人。」

近期Tommy勇於為社會抗爭議題發聲，受到不少人讚賞，也因此而失去一些工作，面對這些得與失，他直言並沒想太多。「對我來說，這不單是政見取向，更是良知的問題，我不能為利益而扮睇唔到，我想表達自己的想法。」

「不能為利益而扮睇唔到」

作為歌手，Tommy認為自己最大的力量便是在台上表演，近日更忙於籌備音樂會為港人打氣減壓。「有這個想法，是源於我在8月31日曾經在銅鑼灣街頭做了個流動音樂會。當時來聽歌的朋友心情都放鬆了，很開心，所以我希望自己能繼續以歌聲為香港人打氣。」

音樂會暫定只有一場，會於11月或12月舉行，學生預先登記可免費入場，另外也有門票發售，暫時已有約2000人登記報名。「我的目標是找個3000人的場地。雖然音樂會的rundown未落實，但會唱E-kids和自己的歌，也會唱有關抗爭的歌曲，包括《願榮光歸香港》。我也新作了一首關於抗爭的情歌，到時都會唱。Budget方面，由於這音樂會不是以賺錢為目的，也有很多熱心人願意合作，包括PR公司和義工隊等，所以暫時人力和物力都足夠。這不一定是今年最好看的音樂會，但一定是最香港人和很有愛的一個Show。」

（People）

文：Sabrina Au

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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