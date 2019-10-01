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Happy PaMa 教得樂 第261期

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論盡教育：歷史與愛國無關

【明報專訊】成日聽到議員們批評香港學生唔愛國，原因是教育局不把歷史定為必修科，忽略歷史教育，似乎歷史科已成教育學生愛國的百合匙。邏輯是：不讀歷史，不會愛國；讀了歷史，一定愛國。如此說來，做得立法會議員當然都愛國，你們是否都是歷史系的畢業生？退而求其次，你們當年的會考歷史科都pass，甚或攞優攞良？如果係，恭喜你，知行合一，你因歷史而成為議員，歷史有價！如果唔係，你今日的愛國情懷與歷史科風馬牛、不相及，證明愛國不靠歷史，歷史和愛國無必然關係。

議員你會考歷史乜成績？

點解咁多議員批評年輕人不愛國，同時都把責任推在歷史科身上？王師奶可以斬釘截鐵的回答：「他們唔識歷史的真義，人云亦云，亂噏！」印象中批評過香港歷史教育的有梁美芬、葉劉淑儀、范徐麗泰，還有葛珮帆。也許她們都出於善意，但將歷史科和愛國扯上關係證明無知。王師奶尊重她們對歷史的尊重，不過如果只是重重複複說「以古為鑑，可知興替」，自暴其短，賦得淺薄二字。雖然范太對歷史的功能也是陳腔濫調，但她真的成立了「勵進教育中心」，協助青少年認識中華文化及中國歷史，又設中史獎學金，凡此種種，證明她是有心人，並真心相信歷史可培養年輕人的愛國情懷。起碼她有行動，不純是口噏噏。

想用歷史洗腦 發夢無咁早

不要以為讀歷史的人一定尊重歷史，也一定了解歷史的真正意義。猶記得2017年11月14日，王師奶在本欄寫過一篇〈三皇五帝時你喺邊？〉，其時因為初中歷史準備獨立成科，課程要重新修訂，泛民議員話教育局立心借歷史科洗腦，此乃杞人憂天，其白癡與建制議員以為加強歷史教育可令學生愛國相同。今時今日想將啲後生仔女個腦洗白白，發夢無咁早，Google或百度一下，乜都穿煲喇！倒是那些號稱專家學者們藏頭露尾，閃閃縮縮，編課程時六四不寫、六七暴亂不寫，意欲何為？你愈避忌愈引起好奇心，網上愈挖愈深，欲蓋彌彰，此之謂也。

課程修訂委員會主席是中大歷史系講座教授梁元生，是有頭有面的歷史學者，難道不知道歷史是將事實真相百分百陳述嗎？就算教育當局真有隱藏的歪心（相信不是），學者也應有學者風骨，何必逢君之惡！記者招待會上，有記者問課程是否包括六七暴動及六四事件時，登時好似被人踩親條尾，毫不客氣的反問記者：「六七暴動時你喺邊？」媽媽咪吖！原來歷史只是及身而止。可惜小婦人不在現場，否則我一定再反問：「梁教授，三皇五帝時你喺邊？」這樣的所謂學者，我們還能對新訂的歷史課程有什麼期望？

王師奶好尊重歷史，知道歷史的重大功能，我們可從歷史的軌迹避開覆轍，以史為鑑是要行動，知之而後行之。不要走偏鋒，滿腦子想的是改造改造，洗腦洗腦。小婦人從來對歷史的真實性都打好大折扣，因為歷史是由當權的人寫的。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。

wongszelai@yahoo.com.hk

文：王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第261期]

相關字詞﹕必修科 六七暴動 中國歷史 歷史 論盡教育 王師奶 教育 六四 教育局 名人kol

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