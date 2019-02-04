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Happy PaMa 教得樂 第261期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（下）

【明報專訊】上期和大家分享洪蘭老師「5點教父母應該如何做父母」的第1點，今集繼續講餘下4點。

2. 有口齒，有威信

洪蘭老師以源出於孔夫子、商鞅變法時加以實踐的「民無信不立」，指出教養孩子的基本原則是「令出必行」。即使父母子女，彼此建立信用的重要，都毋須多講了吧？

很多父母以為孩子年紀小，無記性，所以信口開河，以為講完算數沒所謂。殊不知做了極差的示範，立了極懷的榜樣。日後再講什麼，孩子全都不會當認真。有錯要認，打要企定是原則，亦是我家的家規根本。牽涉到原則及根本的事，不會有討價還價的空間。但我答應過子女，只要肯坦白承認，即使錯都會得到原諒，因為我言出必行，說到做到，所以孩子從不會亦毋須講大話。

3. 善用Time out技巧

孩子年紀小，難免控制不了脾氣情緒會哭鬧。孩子吵鬧的時候，應該點處理？洪蘭老師教的方法，我相信對現今很多父母來說都很難做出，包括我這個辣媽。「暫停所有活動，把他抱到房間，關上房門；在外面餐廳用餐，便抱到車上，放在兒童椅中，把門關上，然後數數。每增加1歲，暫停活動的時間加1分鐘，所以5歲孩子的暫停時間是5分鐘，然後再打開門，跟他說理。」而我的Time out方法，是告訴孩子當他們哭叫的時候，我一句說話都聽不入耳。等他兩個情緒平復了，有話可以好好講之後，再來找我慢慢講。經驗加實驗證明，確實係有效嘅！

4. 孩子需學會尊敬父母

無論關係如何親密，父母長輩都需要尊重孝敬。最簡單如食飯，一定要等長輩入座，開始食飯之後，小孩子才可以吃。長輩疼惜孩子，把最好的餸菜都夾給他們，可以；但孩子嫌三嫌四，揀飲擇食，只挑自己喜歡的然後要所有人遷就，絕不可以！看父母如何對待自己父母的態度，就可知他日自己孩子對自己的態度。

5. 父母扮演好監督保護責任

洪蘭老師直指很多父母們有一個很錯誤的觀念，「以為跟孩子做朋友才是好父母。其實朋友是平輩，可以沒大沒小，父母是長輩，不可以如此放肆」。老師引用一名美國家庭醫生Leonard Sax的著作Why Gender Matters，作者透過研究被學校送到診所做過度活躍評估的兒童，得出來的結果竟然發現，大部分個案都不是先天血清素不足，而是被過度溺愛包容不受控制約束所造成的。寫書的目的，是想呼籲父母認清自己擔當的究竟是什麼。父母是孩子的監護人，擔當的就是監督保護的角色，而不是孩子的朋友。研究進一步發現，不論父母用什麼管教方式，只要肯花時間經常和孩子在一起，孩子在父母的陪伴下成長，行為人格都會發展良好。

如果最基本的人格品格都從缺，幾高學歷，一屋證書又有何用？

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

文：張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第261期]

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