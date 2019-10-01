家庭有教：愛所有孩子 免躪於欺凌（上）

猶幸到目前為止，未見有實質報道指個別群組的學生因為身分而受到系統性的欺凌。除了是師長們的專業表現和努力外，相信大部分人均理解「禍不及家人」的道理。

香港欺凌比例全球最高

我們深信每一個孩子均應受保護，免受傷害。因此本文不是建議個別群組如何避免受欺凌；相反，根據「學生能力國際評估計劃」（PISA）結果，在有參與研究的72個國家及地區當中，香港的欺凌比例位列最高，近三分之一（32.3%）香港學生表示自己每月至少數次受到欺凌，情况相當驚人！家長除了依靠學校「關愛校園」等相關的訓輔政策，以及師長的關懷與保護，家長也可以在孩子的「信念」和「行動」兩方面，裝備自己免受欺凌。

首先在「信念」方面，建議家長向孩子灌輸3個「Stay」，使孩子感到自己有能力保護自己，盡力將受欺凌的風險在可控制範圍內減至最低：

1. Stay at busier areas （逗留在繁忙的地方）

要減低受到欺凌的風險，就需要盡量逗留在人流較多的地方，例如操場較中央位置、圖書館、社工室等，使欺凌者較難下手。

2. Stay away from risky regions （遠離有風險的地方）

建議孩子推測欺凌者可能會出現的地方，自己就要減少「單槍匹馬」到有關區域。例如估計胖虎今天會在公園旁空地「開演唱會」，大雄當天就當然要遠離空地。

3. Stay calm（保持冷靜）

練習無論當別人嘗試用不同的方法或說話來挑釁自己時，心中難受之餘，也能夠在內心提醒自己要保持一副「我無感覺」的冷靜模樣，令對方感到沒趣。

下回我們將看看在「行動」方面，在受到欺凌時如何回應。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）／林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第261期]