1. 無效的體罰

香港所有學校嚴禁體罰多年。記得小時候學校還有體罰，當同學犯錯的時候，老師會用間尺打手板；而頑皮的同學，更會被安排在台上用乒乓球拍打屁股。但這些同學，來來去去都是那幾個，有時他們被打之後還以一張輕佻的臉孔，要跟老師和同學說「我根本不怕！」。第二天的小息，又見到這個同學被罰了。你說這些體罰有效嗎？

有時這些懲罰更是「無差別」地施行。例如班裏有幾個學生犯規，卻要全班受罰，全班都要被打手板。在這情况被打手板的學生，無論做錯或沒有做錯的都不服氣。在老師的強權下，膽小同學沒有出聲，心裏卻起了仇恨，恨老師為什麼無差別地懲罰全部人，與其都會被罰，不如不再做乖學生好了。

2. 聆聽孩子的心

孩子在學校被罰，感受都是仇恨居多，但若是在家被媽媽打，那不只是仇恨，更傷了脆弱的心。媽媽應該是最愛他的人，孩子根本不能明白為什麼媽媽要打他。很多時候，孩子都有自己想法，做了一些媽媽不能預計、媽媽認為的錯事。只是打孩子、譴責孩子，不聆聽不解釋，根本不知道孩子心裏面在想什麼。若你肯聽，每每發現一些孩子理據，可以理解和解釋他的行為。聆聽過後，若你覺得孩子的反應和行為不正當，才跟他一起想出一個解決方法吧。就是這樣，他明白了下次才不會這樣做。一日不聆聽、不解釋，他只會繼續做同樣的事，因為你的譴責和體罰根本沒有說服他心裏面的質疑。

每個人的表達方法也不同，在不開心和不滿的時候會發脾氣，有些人會哭，有些人不出聲，有些人就會說出來。如果給你選，你希望你關心的人用什麼方法來表達不滿呢？當然是說出來吧。若孩子能夠說出來，媽媽應該感到慶幸，只要肯聆聽，就有機會解開他心裏的鬱結。若他肯說，但你不肯聽；他就大聲叫，你再不聽；他就發脾氣，推倒枱上的玩具，再不聽，他更會傷害自己，這是作為母親最痛心的。媽媽，為何不坐下聽聽孩子的心呢？

3. 止暴制亂

若有兩個孩子打架，大人要插手了，你會怎樣做？當然是將他們分開，停止雙方再動手；但不會只停止一邊，讓另外一方繼續打，然後按着被制止的一方說「你不可以打人！」吧。公平從來在孩子的心裏面都是最重要，他們不能明白世界是不公平這大道理，就算是不公平，我的媽媽也應該是公平的一個吧！而公義更加是媽媽應該教導孩子學懂和追求的東西。公義跟良知從來都是好朋友，這個世界沒有公義，那良知也會同時消失，每個人就只會用不擇手段的方法去得到他想要的東西。

媽媽們，你想見到這些嗎？

作者簡介：兒科專科醫生、兩孩之母。做媽媽的經驗體會到兒科的精髓，也看透媽媽的心情。加上兒科的經驗和對兒童發展的理解，對育兒有一點點體會，希望與大家分享。

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文：多多醫生

[Happy PaMa 教得樂 第261期]