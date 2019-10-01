副刊
Happy PaMa 教得樂 第261期

Happy Pa Ma

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遊子歸加：成年人的責任

【明報專訊】反修例引發的示威延續了3個月，每個周末都有各式各樣的示威活動，各區連儂牆，在張貼與撕毁之間的對抗與衝突，更是將不同意識形態之間的抗爭，帶到每一個人的日常。成年人活在這種衝突不斷的環境下都覺得透不過氣，對孩子和青少年的影響有多深，大人們有沒有考慮過？

每天的語言和肢體衝突，孩子看在眼裏，影響遠超我們想像。孩子的黑白對錯世界觀應該相對簡單，本來，我們教導每一個人都要守法忍讓，警察負責維持社會治安、捉拿壞人。但現在許多衝突現場中，警察涉用過度暴力的畫面無日無之，當孩子問及為什麼警察要打人時，家長都會感到無言以對。如果說警察不好，那麼我們怎麼跟孩子解釋什麼是社會秩序？但難道在孩子前面，對警察那種明顯過分的暴力大表讚揚？

社會黑白顛倒 影響孩子成長

這個政府和警察根本就沒有想過，現在情况不但讓年輕一輩感到絕望，更令孩子暴露於黑白顛倒、亂七八糟的社會環境中。無論對家長和教師來說，要教導孩子認識簡單的真善美都變得十分困難。如果在小時連黑白對錯的觀念都搞得模糊不清，以後就無法形成一套大部分人接受的社會公義，這個社會是不可能安穩。

以前讀生物科時學到，愈善於養育兒女的物種，存活機率愈高。為人父母，有責任去為下一代營造一個更好的社會環境。但是如今的香港，有沒有為孩子準備一個可以放心發展，一個擁有憲法所定下各種自由而又免於恐懼的社會？

沒有。政府為了保持權力，被指放任警察不依通例行事；人們因為自己私人言論而遭受解僱。成年人一直擁有相對公平正義的社會，但沒有好好保護，還要在其手上遭到破壞。對於許多認為正值收成期，又覺得年輕人在這個社會no stake的成年人來說，會否反省我們沒有盡到自己的社會責任？

別讓港人自絕於世界文明

加拿大臨近大選，現任總理杜魯多謀求連任，但政敵用盡方法挖掘出不利於他的新聞。最近有人找出他在十多年前的舊照，指他在一個化妝派對中裝扮成阿拉伯人，把膚色塗深，這個膚色問題就被對手炒作成為種族歧視。杜魯多最後為自己缺乏敏感度而公開致歉。這件事情在香港人眼裏看來可能覺得小題大做，但是加拿大經過幾十年努力，盡量進行種族與性別平權，膚色絕對是一個不能用來開玩笑的禁忌。對一國之首這種近乎吹毛求疵的嚴厲，正是加拿大國民對種族平權這個價值寸步不讓的體現。

現代西方的普世價值，都在努力修正人類過往的錯誤。納粹思想、種族集中收容改造、種族歧視、性別歧視等，都被現在普世價值絕對摒棄；不但不可以用來攻擊其他人，就連開玩笑都不可以。

在經濟地位上，香港、東京、倫敦和紐約等大都會齊名。市民的價值觀亦與西方普世價值接軌，這是不爭的事實。然而為什麼現在的香港，警察竟公然涉及濫暴，使用曱甴這類帶有嚴重歧視的字眼來形容示威者？家庭成員如果開口埋口都用曱甴來形容人，對小朋友的價值觀有什麼影響呢？我們是想要能與世界接軌的下一代，還是想香港人自絕於世界文明？

作者簡介：正職工程，兼職臉書專頁《馬拉松看世界》的責任編輯。最想有一天不用工作，可以全職跑步跑山。中年回流加拿大，一切重新開始。每天和兩個孩子闖蕩加國大世界。著有《馬拉松‧歎世界》。http://www.facebook.com/edkinphoto

文：Edkin

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