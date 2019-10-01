黑暗中唯一快樂的人

「為何這個地方那麼窮？」我問。

「年輕人，知道又如何？ 我愛這個地方和這裏的人，不希望知道什麼後，影響了我對這兒的愛，只想專心地教導他們。」老人道。

教師是這樣的嗎？沒有關心這個地方的人和事，如何談得上愛這個地方呢？跟他們吃着同一樣的食物，穿着同一樣的服飾，說着同一樣的話，假如沒有分擔他們的苦、為困乏的人帶來改變，這種同一樣的生活又有何意義呢？能夠與人同哭同笑、同在同感，才是一個真實活着的生命。在我來看，作為教師更有比別人不同的使命，只有認真了解這個地方的處境，明白造成貧窮、關係疏離的原因，我們的教育才有焦點、才有力量、才有意義。

同笑同哭 同在同感 真正活着

老人收起了臉上的快樂，悲從中來，原來，這才是真正的他。過去，外國親友一直有把這兒的消息傳給住在這裏的他看，只是知得愈多，心愈沉重，他就索性不再閱讀。他說這個地方不斷在崩壞，在位的人沒有公義，也不喜愛別人談論公義。 惡事被美化、不義被隱瞞、謊話就是真相，看多了，大家就習以為常，彷彿習慣了在黑暗中生活，就合理化在黑暗中過活，更有人為黑暗辯護。曾有過對這個地方抱有希望的人，最後，他們都因着不同的原因放下了希望。難道這裏的人不知道當權者的惡嗎？他們的謊話，就是街上的乞丐也能聽得穿。

老人認為自己只是一個又老又胖的教師，根本沒有改變世界的能力，不求知，或許才有正常生活。忽然，他一個不慎摔倒在地上，頭破血流，我實在扶不起他。可是，街上的人都不肯幫忙，就連他的學生也有很多顧慮。「哎呀，這是一個多麼荒誕的地方，大家醒一醒吧﹗」我在呼喊着，哀哭着。在牀上，哭醒了。

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

文：歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第261期]