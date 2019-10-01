副刊
Happy PaMa 教得樂 第261期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

民房四寶：噩夢

【明報專訊】跟孩子說，昨夜做了一個可怕的夢。身體又不由自主地飛了起來，忽高忽低，不是第一次，清楚感受到在空中的離心力。未幾，來到一個陌生的地方，夢中的我似乎是一個外來的義務教師。這裏的人很窮，冷漠、疏離，說着跟我不一樣的語言，奇怪的是，我仍可以與他們溝通。想知多一點這個地方的情况，找了幾份當地的報紙來讀，內容卻跟我眼前所見到的不太一樣，找不到文字中所描述的富裕與幸福。學校有另一名從外國來的老人在當教師，胖胖的，看來是這裏唯一快樂的人。他告訴我，在這個地方已經超過20年，吃着跟大家一樣的食物，穿着跟大家一樣的服飾，也說着跟大家一樣的話。然而，他似乎不太知道有關這裏的情况，正確一點來說，他根本沒有興趣了解這個城市的真實面貌，只安分守己地完成每日的教學工作，日復日，年復年，對其餘的事絕不過問。

黑暗中唯一快樂的人

「為何這個地方那麼窮？」我問。

「年輕人，知道又如何？ 我愛這個地方和這裏的人，不希望知道什麼後，影響了我對這兒的愛，只想專心地教導他們。」老人道。

教師是這樣的嗎？沒有關心這個地方的人和事，如何談得上愛這個地方呢？跟他們吃着同一樣的食物，穿着同一樣的服飾，說着同一樣的話，假如沒有分擔他們的苦、為困乏的人帶來改變，這種同一樣的生活又有何意義呢？能夠與人同哭同笑、同在同感，才是一個真實活着的生命。在我來看，作為教師更有比別人不同的使命，只有認真了解這個地方的處境，明白造成貧窮、關係疏離的原因，我們的教育才有焦點、才有力量、才有意義。

同笑同哭 同在同感 真正活着

老人收起了臉上的快樂，悲從中來，原來，這才是真正的他。過去，外國親友一直有把這兒的消息傳給住在這裏的他看，只是知得愈多，心愈沉重，他就索性不再閱讀。他說這個地方不斷在崩壞，在位的人沒有公義，也不喜愛別人談論公義。 惡事被美化、不義被隱瞞、謊話就是真相，看多了，大家就習以為常，彷彿習慣了在黑暗中生活，就合理化在黑暗中過活，更有人為黑暗辯護。曾有過對這個地方抱有希望的人，最後，他們都因着不同的原因放下了希望。難道這裏的人不知道當權者的惡嗎？他們的謊話，就是街上的乞丐也能聽得穿。

老人認為自己只是一個又老又胖的教師，根本沒有改變世界的能力，不求知，或許才有正常生活。忽然，他一個不慎摔倒在地上，頭破血流，我實在扶不起他。可是，街上的人都不肯幫忙，就連他的學生也有很多顧慮。「哎呀，這是一個多麼荒誕的地方，大家醒一醒吧﹗」我在呼喊着，哀哭着。在牀上，哭醒了。

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

文：歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第261期]

相關字詞﹕民房四寶 名人kol 歐偉民

上 / 下一篇新聞

脆皮乳鴿 矜貴「味力」動手歎
脆皮乳鴿 矜貴「味力」動手歎
巧手佳餚：起骨切片 「孔雀開屏」歎三禽
巧手佳餚：起骨切片 「孔雀開屏」歎三禽
林準祥醉心研究本地史 珍藏舊照片 訴說香港故事
林準祥醉心研究本地史 珍藏舊照片 訴說香港故事
後記：信札飄香 久遠年代浮現
後記：信札飄香 久遠年代浮現
垂直森林 大廈慳位添生機
垂直森林 大廈慳位添生機
知多啲：缺乏保養 1個月死清光
知多啲：缺乏保養 1個月死清光
56萬元可尋第二家園？ 移民睇真啲 長居入籍搞清楚
56萬元可尋第二家園？ 移民睇真啲 長居入籍搞清楚
知多啲：台灣創業易守業難
知多啲：台灣創業易守業難
有教無「累」：遊戲達人爸爸拒絕催谷 一副啤牌七粒骰 輕鬆打好數學基礎
有教無「累」：遊戲達人爸爸拒絕催谷 一副啤牌七粒骰 輕鬆打好數學基礎
好玩數學遊戲
好玩數學遊戲
有教無「累」：「棋」招學數 「買餸」練心算
有教無「累」：「棋」招學數 「買餸」練心算
情緒支援：面對社會風波 持平解惑 疏導子女情緒 繪畫玩遊戲暫抽離
情緒支援：面對社會風波 持平解惑 疏導子女情緒 繪畫玩遊戲暫抽離
本周FOCUS．採訪手記：全新Happy PaMa 尋找有趣學習法
本周FOCUS．採訪手記：全新Happy PaMa 尋找有趣學習法
家家有禮：伙拍星球雲家族 天空花園尋夢
家家有禮：伙拍星球雲家族 天空花園尋夢
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
重要日子提提你
重要日子提提你
新「煮」意：晚餐轉口味 好玩餐桌 精靈球捉雞仔
新「煮」意：晚餐轉口味 好玩餐桌 精靈球捉雞仔
好去處：嘩鬼玩盡萬聖節 睇惡人表演 帶CONY回家
好去處：嘩鬼玩盡萬聖節 睇惡人表演 帶CONY回家
海洋公園 LINE FRIENDS現身糖果祭
海洋公園 LINE FRIENDS現身糖果祭
文化園地：虎豹別墅變身音樂學院 走入古蹟學室樂 藝術滿fun
文化園地：虎豹別墅變身音樂學院 走入古蹟學室樂 藝術滿fun
童繪遊樂場：繪畫比賽繁多 家長慎選
童繪遊樂場：繪畫比賽繁多 家長慎選
科研教室：專家教路 循序漸進 5層法學STEM 融入生活
科研教室：專家教路 循序漸進 5層法學STEM 融入生活
問專家：燉肉汁提升免疫力 服人參恐虛不受補
問專家：燉肉汁提升免疫力 服人參恐虛不受補
升學攻略：小學篇
升學攻略：小學篇
笑着去愛：親子倦透透？
笑着去愛：親子倦透透？
家教明言：繪本的溫柔和力量
家教明言：繪本的溫柔和力量
媽媽維特：換個樣子的愛
媽媽維特：換個樣子的愛
遊子歸加：成年人的責任
遊子歸加：成年人的責任
五個小孩的校長：開學了，一種幸福的感覺！
五個小孩的校長：開學了，一種幸福的感覺！
多多指教：香港媽媽
多多指教：香港媽媽
家庭有教：愛所有孩子 免躪於欺凌（上）
家庭有教：愛所有孩子 免躪於欺凌（上）
辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（下）
辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（下）
論盡教育：歷史與愛國無關
論盡教育：歷史與愛國無關