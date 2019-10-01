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Happy PaMa 教得樂 第261期

Happy Pa Ma

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家教明言：繪本的溫柔和力量

【明報專訊】有人說書本是美味的蜜糖，令人愛不釋手、齒頰留香。又有人覺得看書是頭號苦差，人生看過的書都是為應付考試而已。說到閱讀，我們若埋首書本有多少要點能在考試上應用，又或是將閱讀量化作拿取獎勵計劃的數字，任務式的閱讀只能為我們帶來很高的分數和很低的樂趣。「全球學生閱讀能力進展研究」（Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS）結果顯示，香港的學生在過去數屆研究的閱讀能力表現甚佳，可惜對閱讀的興趣表現卻遠遜於其他國家或地區。如何讓孩子從閱讀走入「悅」讀，一切從小開始！

從閱讀走入「悅」讀

小寶寶呱呱落地，爸爸媽媽已可讓孩子和書本結下不解緣！放在洗澡盆中的寶寶書、書面有不同質感的體感書、立體彈出設計的Pop-Up Book，以及滿佈不同機關結構、能拉能轉的機關書……匠心獨運的書本設計，定能為小朋友提供千奇百趣的閱讀體驗。

再長大一點，和孩子打開美麗的繪本，就是開啟他閱讀世界大門的一道鑰匙！繪本美麗的圖畫、充滿韻律的字句、滿載童心的故事情節，讓孩子沉浸在溫柔的「悅」讀世界，哀傷的情節叫小眼睛雨灑不休、奇詭的故事推展叫心田跳躍不止、快樂的結局讓稚臉合不攏嘴。別輕看小小的繪本，也許那個平凡晚上爸媽和孩子共讀的小繪本會是祝福他一生成長的禮物，在困難的生活中仍然滋養孩子的心田。

星空下一家人共讀繪本

我校很希望家長和孩子透過閱讀留下美好的回憶，特意在每年舉辦親子「悅」讀會特別場：星空下的約會（見圖）。孩子和家長在晚上帶着小營帳回校，一同用美麗的燈串裝飾自己的「家」，躺臥在模擬星空下享受仰觀星河的優雅，在營帳中和不同的家庭互相分享繪本，校長又為大家分享星空下的美麗故事，家長在這晚放下工作的擔子，孩子在這晚和爸媽依偎共讀溫柔的繪本，我們一起譜寫了孩子的安眠曲。

因為有老虎在後面追趕我們，所以迫於狂奔；因為看到前方美麗的蝶舞，所以我們也會被吸引快跑。同樣是快跑，不同的原因走出了不一樣的步調和心境。願家長和孩子們放下功利式的操練學習，和孩子一起享受閱讀的美麗，讓下一代擁抱學習的樂趣！

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

文：鄭家明（基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

[Happy PaMa 教得樂 第261期]

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