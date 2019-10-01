副刊
Happy PaMa 教得樂 第261期

Happy Pa Ma

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笑着去愛：親子倦透透？

【明報專訊】愛是維繫親子關係的必備及重要元素，相信沒有人會不知道或不同意，但現實中似乎有不少父母在親子關係中感到乏力——明明付出了愛，卻未必獲得回報；資訊科技愈發達，鴻溝反而更大，兩代之間溝通障礙重重……難道真的相愛很難、無計可施？

科技愈發達 兩代鴻溝愈大

我期望透過這小方框，借用校園或生活中的小事件，與大家互勉同行，在乏力中仍能輕輕鬆鬆、正面積極地「笑着去愛」，這也是我為欄目命名的原因。

香港的孩子每天大清早回校上課，下課後還有林林總總的活動、才藝訓練，說不定還有額外的補習，難怪不少港孩經常面露疲態。

做父母的，日間已經忙於應付職場各式各樣的要求，甫下班就馬上換一頂帽子，執行各類型的親子任務：檢查功課、做親子作業、收拾玩樂戰場，周末或假日管接管送，把孩子送到不同地點遊玩或學習……全職家庭主婦 （或主夫）的情况也好不到哪裏去， 365天由早到晚，全年無休……要是沒有祖輩或傭工協力的家庭，那種倦，更加不足為外人道。

人只要過度疲勞，面頰肌肉自然繃緊，卯足全力也擠不出一個笑容來；在時間的狹縫中追追逐逐，本想來個輕鬆說笑式提點，一個不小心，又會顰眉蹙額地迅速下達軍令。久而久之，即或對着心肝寶貝，也全無笑意。

抽空做運動 勿盲目填滿時間表

面對這種窘局，到底可以怎樣？我個人有以下心得：

1. 做運動：父母可別輕忽運動。缺乏運動，肌肉長期處於繃緊狀態，時間一旦趕急，身體就愈不懂得放鬆，就不能輕鬆處理更多的事情。同樣道理，孩子缺乏運動，自然會容易生病，也會影響他的表現，為了補救，免不了在課餘加上補習，這樣的循環其實治標不治本。所以，不妨先騰出時間，親子齊做運動，舒展身心之後，大家才會添加能量，才能對症下藥。

2. 作取捨：不要以為自己或孩子是超人特工，無論時間表填得多滿，都能完美達標。家長一定要學會取捨，在琳琅滿目、各具效益的活動中，判別緩急先後，按自己有的空間，只參加那些最能延展你家孩子興趣與能力的，切忌人云亦云、盲從跟風，否則過度忙碌的話，反而模糊失焦，變得麻木，做得再好也沒時間慶祝。試想想，這樣子的生活，你和孩子的肩膊怎會不沉重？你的眉頭豈會不皺？你們的關係哪會不緊張？即使活動只有一項，但盡情投入，做出亮麗的成績，那份滿足感自然帶出笑容，帶來滿足。

希望你坐言起行，立即檢視自己的時間表，抽出不必要的、沒迫切性的，插入親子運動時間，到樓下跑跑圈、散散步，游泳打球，然後拿起鏡子，給自己打氣：「從今天起，我要笑着去愛。」

作者簡介：既愛下廚，又愛羽毛球，臉上永遠掛着陽光式的笑容。相比於學習知識，她更重視孩子的品德，致力培養他們的好奇心和觀察力，以有趣話題讓孩子動腦筋，主動尋找答案。家有兩名女兒，卻昂然走進男孩校園，離開工作多年的安舒區，接受新挑戰。

文：陳美娟（英華小學校長）

[Happy PaMa 教得樂 第261期]

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