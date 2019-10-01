問專家：燉肉汁提升免疫力 服人參恐虛不受補

答：中醫一向有教病人以燉肉汁養生，而孩子因為發育未完全成熟，脾胃仍然很嬌嫩，飲肉汁比吃肉較易於吸收，有助增強他們的抵抗力。爸媽可用牛、豬或雞肉，隔水燉約2小時，成一碗肉汁精華，有補元氣、補氣血以及提升免疫力的功效。當中燉牛肉汁在補血方面，效用較為明顯。

培養孩子健康飲食習慣

至於會否燥熱？要視乎孩子平日的飲食，一般飲食健康的孩子，毋須太擔心。可是飲得太頻密，也會熱氣，亦有可能增加脾胃負擔，出現食滯的情况，阻礙營養吸收。建議一星期飲用1至2次。

然而很多長者，喜歡以人參等食材讓孩子進補，但這些補品對於小朋友來說，功效太強，服用後，可能會虛不受補，出現流鼻血等情况，女孩子更可能會導致早熟，過早有經期。

其實想孩子身體健康，首要是調好脾胃，脾胃好，體格自然強壯。父母應從小培養孩子有健康飲食習慣，日常可多進食健脾食物，如米飯、淮山、薯仔、番薯、蘋果及紅蘿蔔等正氣食物；亦要避免食太多生冷食物，因為這些食物容易損害脾胃。

曬太陽攝取維他命D

除要食得健康外，也要定期帶小孩到公園玩，吸收新鮮空氣，曬曬太陽。陽光有助吸收正氣，增強抵抗力，也有助攝取維他命D，令骨骼生長健康。否則小人兒長期停留在冷氣間，容易受寒，還容易招致鼻敏感，經常鼻塞流鼻水。

另外，爸媽也要留意孩子的保暖問題，特別是在睡覺時，會否踢開被子，一旦打出肚皮或胸背部，便容易着涼。肚皮受寒會出現腹瀉或肚痛；胸背受寒則會咳嗽或鼻塞等。所以要留心他們的睡姿，蓋好被子。

文：許朝茵

資料提供：註冊中醫陳敏

歡迎讀者將問題電郵至happypama@mingpao.com或傳真至2898 2537

[Happy PaMa 教得樂 第261期]