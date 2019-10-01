副刊
Happy PaMa 教得樂 第261期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

問專家：燉肉汁提升免疫力 服人參恐虛不受補

【明報專訊】問：3歲半的兒子，經常病倒，不時傷風咳嗽等，想增強他的抵抗力，應怎辦？網上有人建議飲用燉牛肉汁，真的有效嗎？會太燥熱嗎？

答：中醫一向有教病人以燉肉汁養生，而孩子因為發育未完全成熟，脾胃仍然很嬌嫩，飲肉汁比吃肉較易於吸收，有助增強他們的抵抗力。爸媽可用牛、豬或雞肉，隔水燉約2小時，成一碗肉汁精華，有補元氣、補氣血以及提升免疫力的功效。當中燉牛肉汁在補血方面，效用較為明顯。

培養孩子健康飲食習慣

至於會否燥熱？要視乎孩子平日的飲食，一般飲食健康的孩子，毋須太擔心。可是飲得太頻密，也會熱氣，亦有可能增加脾胃負擔，出現食滯的情况，阻礙營養吸收。建議一星期飲用1至2次。

然而很多長者，喜歡以人參等食材讓孩子進補，但這些補品對於小朋友來說，功效太強，服用後，可能會虛不受補，出現流鼻血等情况，女孩子更可能會導致早熟，過早有經期。

其實想孩子身體健康，首要是調好脾胃，脾胃好，體格自然強壯。父母應從小培養孩子有健康飲食習慣，日常可多進食健脾食物，如米飯、淮山、薯仔、番薯、蘋果及紅蘿蔔等正氣食物；亦要避免食太多生冷食物，因為這些食物容易損害脾胃。

曬太陽攝取維他命D

除要食得健康外，也要定期帶小孩到公園玩，吸收新鮮空氣，曬曬太陽。陽光有助吸收正氣，增強抵抗力，也有助攝取維他命D，令骨骼生長健康。否則小人兒長期停留在冷氣間，容易受寒，還容易招致鼻敏感，經常鼻塞流鼻水。

另外，爸媽也要留意孩子的保暖問題，特別是在睡覺時，會否踢開被子，一旦打出肚皮或胸背部，便容易着涼。肚皮受寒會出現腹瀉或肚痛；胸背受寒則會咳嗽或鼻塞等。所以要留心他們的睡姿，蓋好被子。

文：許朝茵

資料提供：註冊中醫陳敏

歡迎讀者將問題電郵至happypama@mingpao.com或傳真至2898 2537

[Happy PaMa 教得樂 第261期]

上 / 下一篇新聞

脆皮乳鴿 矜貴「味力」動手歎
脆皮乳鴿 矜貴「味力」動手歎
巧手佳餚：起骨切片 「孔雀開屏」歎三禽
巧手佳餚：起骨切片 「孔雀開屏」歎三禽
林準祥醉心研究本地史 珍藏舊照片 訴說香港故事
林準祥醉心研究本地史 珍藏舊照片 訴說香港故事
後記：信札飄香 久遠年代浮現
後記：信札飄香 久遠年代浮現
垂直森林 大廈慳位添生機
垂直森林 大廈慳位添生機
知多啲：缺乏保養 1個月死清光
知多啲：缺乏保養 1個月死清光
56萬元可尋第二家園？ 移民睇真啲 長居入籍搞清楚
56萬元可尋第二家園？ 移民睇真啲 長居入籍搞清楚
知多啲：台灣創業易守業難
知多啲：台灣創業易守業難
有教無「累」：遊戲達人爸爸拒絕催谷 一副啤牌七粒骰 輕鬆打好數學基礎
有教無「累」：遊戲達人爸爸拒絕催谷 一副啤牌七粒骰 輕鬆打好數學基礎
好玩數學遊戲
好玩數學遊戲
有教無「累」：「棋」招學數 「買餸」練心算
有教無「累」：「棋」招學數 「買餸」練心算
情緒支援：面對社會風波 持平解惑 疏導子女情緒 繪畫玩遊戲暫抽離
情緒支援：面對社會風波 持平解惑 疏導子女情緒 繪畫玩遊戲暫抽離
本周FOCUS．採訪手記：全新Happy PaMa 尋找有趣學習法
本周FOCUS．採訪手記：全新Happy PaMa 尋找有趣學習法
家家有禮：伙拍星球雲家族 天空花園尋夢
家家有禮：伙拍星球雲家族 天空花園尋夢
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
重要日子提提你
重要日子提提你
新「煮」意：晚餐轉口味 好玩餐桌 精靈球捉雞仔
新「煮」意：晚餐轉口味 好玩餐桌 精靈球捉雞仔
好去處：嘩鬼玩盡萬聖節 睇惡人表演 帶CONY回家
好去處：嘩鬼玩盡萬聖節 睇惡人表演 帶CONY回家
海洋公園 LINE FRIENDS現身糖果祭
海洋公園 LINE FRIENDS現身糖果祭
文化園地：虎豹別墅變身音樂學院 走入古蹟學室樂 藝術滿fun
文化園地：虎豹別墅變身音樂學院 走入古蹟學室樂 藝術滿fun
童繪遊樂場：繪畫比賽繁多 家長慎選
童繪遊樂場：繪畫比賽繁多 家長慎選
科研教室：專家教路 循序漸進 5層法學STEM 融入生活
科研教室：專家教路 循序漸進 5層法學STEM 融入生活
升學攻略：小學篇
升學攻略：小學篇
笑着去愛：親子倦透透？
笑着去愛：親子倦透透？
家教明言：繪本的溫柔和力量
家教明言：繪本的溫柔和力量
媽媽維特：換個樣子的愛
媽媽維特：換個樣子的愛
民房四寶：噩夢
民房四寶：噩夢
遊子歸加：成年人的責任
遊子歸加：成年人的責任
五個小孩的校長：開學了，一種幸福的感覺！
五個小孩的校長：開學了，一種幸福的感覺！
多多指教：香港媽媽
多多指教：香港媽媽
家庭有教：愛所有孩子 免躪於欺凌（上）
家庭有教：愛所有孩子 免躪於欺凌（上）
辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（下）
辣媽CEO：錯在和孩子做朋友（下）
論盡教育：歷史與愛國無關
論盡教育：歷史與愛國無關