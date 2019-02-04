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Happy PaMa 教得樂 第261期

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科研教室：專家教路 循序漸進 5層法學STEM 融入生活

【明報專訊】近年很多家長追捧STEM教育，希望培育子女成為新一代發明家，不惜安排孩子學不同相關的課程。然而，想開啟小孩的科學創意，未必要大灑金錢，可以從家庭開始。不如聽聽「香港新一代文化協會科學創意中心」（下簡稱創科中心）總監黃金耀的STEM教育貼士，讓父母在家中亦能從小打開子女的科研智慧。

文︰許朝茵

不少人說起STEM，便聯想到機械人或電腦編程，但其實STEM不一定要在課室內坐定定學習，黃金耀鼓勵孩子從小學習STEM，並可由生活細節入手，「透過解決生活上的困難，來認識科學原理，令學習有趣及實用，對不喜歡背誦或文字的學生，更有吸引力」。但父母應如何指導孩子？他於2016年提出「5層STEM教學法」，正好協助家長及教師，循序漸進啟發小孩對科學的興趣，而這教學法更可套用於不同年紀的孩子。

閱讀至實踐 生活中解難

第1層︰鼓勵孩子多看書，透過閱讀認識科學知識，「看的不一定是教科書，可以是課外書或聽講座等，也不用刻意要求子女努力背誦，小朋友有興趣自然會留意多些」。

第2層：從書本認識了基本知識後，便可接觸實物，建議家長可多帶孩子觀察身邊的事物，「例如帶子女看科學展覽，便可親身接觸科普作品，或定期帶他們去公園，讓小人兒觀察花草樹木，留意植物的變化，甚至可看看哪些日子昆蟲數目較多或較少，縱使未必能完全了解當中的原理運作，但也可勾起他們的好奇心」。

第3層：透過小實驗，落手落腳來加深了解科學原理。「首兩個階段主要是培育孩子的觀察能力，而這個階段家長便可放手讓小孩做實驗，例如把一些壞了的電器拆開研究，了解當中的運作。其間別過分擔心孩子做錯步驟，因為可讓他們從錯誤中學習。」

第4層：開始學習解決問題的方法，家長應鼓勵孩子多參加與STEM有關的比賽，在指定時間及材料內，發揮所長。比賽過程中可訓練孩子的解難能力、與隊友合作外，亦可培育操守及道德守則，包括比賽時不可作弊。然而黃金耀勸喻父母別對子女的輸贏看得太重，應保持參賽主要是吸收經驗及知識的心態。

第5層：在沒有指定題目及範圍下，讓孩子自行從日常生活中，發掘各式各樣的問題，再發揮創意，發明出解決問題的用品。「這個是最高層次的一環，家長應鼓勵子女多嘗試，別怕失敗，因失敗也是學習過程之一。」

鼓勵孩子放膽做實驗

最後，黃金耀寄語一眾父母，在安全的情况下，或在成人陪同下，應盡量放膽讓子女親手做實驗，包括使用𠝹刀等。而且面對孩子各式問題時，不要打消他們的好奇心，「如果小朋友懂得不停發問，有時更會問到家長『口啞啞』，便要特別關注，因為這些孩子可能有很高的潛質，千萬別說『大個就會識』等說話」。最簡單的解決方法，可以一起上網或到圖書館尋找答案。

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