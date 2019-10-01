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Happy PaMa 教得樂 第261期

Happy Pa Ma

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童繪遊樂場：繪畫比賽繁多 家長慎選

【明報專訊】「幾時有繪畫比賽？」、「有什麼繪畫比賽適合我小朋友？」、「今堂可否練習畫這個比賽？」經常聽到上述提問。所以，今期開始以「繪畫比賽」為主題，讓家長及學生對繪畫比賽有全面理解，按個人情况選擇合適比賽。

繪畫比賽繁多，主題及項目亦五花八門，有以推廣藝術為目的，也有包含慈善元素，有少數是由不同地域舉辦。高峰時期一個月收到6至7個繪畫比賽邀請，實可以用「氾濫」來形容，近期每月平均仍有3至4個邀請。

主辦單位

A 政府主辦

特點是規模大、免費、具備展覽及頒獎典禮。資源充裕及配套齊備，主題多數帶有教育意義。一些由政府主辦的比賽，除了香港區之外，還更聯同澳門及廣州同步舉行，參與人數多，競爭相對較激烈。

B 私人團體主辦

主要由藝術團體主辦，偶然也有由商業機構舉辦，藉此提高形象或軟性宣傳。主題及項目亦特別多，或設有收費，如參賽費、評審費、獎狀費、展覽費、退件費等，一些更「不限主題」，務求人人可以參加。

但這類比賽近年氾濫，最近又出現一些強調免費的比賽，但當呈交參賽作品，收到入圍消息後，就會徵收入圍準決賽的評審費、參展費及展覽場刊費等。有一些公司專門營運比賽，我也收過這類比賽邀請，一張佈滿各式比賽的海報，非常熱鬧！有些甚至將部分參賽費回贈畫室，對於此種手法，我實在不能認同。

繪畫Q&A

Q：起稿時留下擦不清的鉛筆線，應否改用較淺色的2H筆？

A：雖然2H筆較淺色，但相對硬度較高，較容易在畫紙上留下坑紋，而這些坑紋在上色時會呈淺白色，同樣對畫面造成影響。

文、繪圖︰Mr Liu

Art Playground視藝老師

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