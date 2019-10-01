副刊
Happy PaMa 教得樂 第261期

Happy Pa Ma

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新「煮」意：晚餐轉口味 好玩餐桌 精靈球捉雞仔

【明報專訊】家長平日忙於工作，下班回家要幫子女溫習、睇功課，親子時間少之又少，晚餐但求填飽肚皮就算，孩子難免對正餐提不起興趣。有見及此，《Happy PaMa 教得樂》特別找來巧手達人，推介方便又省時的創意食譜，幫助大忙人也能為子女炮製愛心晚餐，傳達心意之餘，也讓小朋友們吃得更開心。全職媽媽Wingu今次就教大家製作的「小雞薄餅與精靈球」

文︰顏燕雯

示範者簡介

林詠姸（Wingu）

家中沒有聘用工人的兩孩之母，兼任自由身翻譯、撰稿、填詞、手作人。時間有限，家事工事都追求簡單、快捷、方便。

■精靈球沙律

材料：車厘茄、鵪鶉蛋、紫菜

做法：

1 鵪鶉蛋煠熟，去殼切半。

2 車厘茄切半，用牙籤固定。

3 把半粒鵪鶉蛋與車厘茄拼合。

4 紫菜切成長條，用來包裹拼合位，用水或沙律醬作「膠水」黏好駁位。

■小雞造型薄餅

材料：

薄餅現成餅底（可於大型超市購買）、菠蘿、去殼鮮蝦、車厘茄、碎芝士、粟米粒、烘焙用朱古力粒、橄欖油、沙律醬、意粉醬

做法：

1 預熱焗爐。把意粉醬塗在薄餅餅底（預留空白部分作小雞臉部），再鋪上菠蘿和已汆水及調味的去殼鮮蝦。

2 在餅底塗上一點橄欖油，讓它焗出來更鬆軟。

3 把車厘茄切半，做一個小雞冠，朱古力粒做小雞的眼睛，粟米粒做小雞嘴巴（可用少許沙律醬固定）。然後在薄餅面灑上芝士粒。

4 放入焗爐以180℃焗8至10分鐘。（實際溫度與時間視乎爐具而定）

[Happy PaMa 教得樂 第261期]

相關字詞﹕親子diy 體驗試用 食譜 食買玩 親子

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