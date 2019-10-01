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Happy PaMa 教得樂 第261期

Happy Pa Ma

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家家有禮：伙拍星球雲家族 天空花園尋夢

【明報專訊】今個初秋，大家可以坐上由本地藝術漫畫家Jane Lee（Messy Desk）一手設計的「趣怪飛機雀」，在她所創作的一眾「星球雲家族」可愛角色陪同下，從工廈活化而成的life@KCC商場啟航，前往佔地近5000平方呎的「尋夢作樂園」。

樂園中4個必到打卡景點，包括星空富士山、星球波波池、天鵝船和雲先生之家。而連接商場及天空花園Green@KCC的多層樓梯則變成「星球雲家族」世界，滿佈家族成員的蹤影。來到天台，大家可以走過「彩虹隧道」，喚醒兒時無憂無慮的快樂回憶。除了多個打卡位，只要於指定日子消費滿指定金額，還可以親手製作漫天飄逸的「星球雲家族」的夢想泡泡，或換領「天空雲」棉花糖。

◆life@KCC「尋夢作樂園」

日期：即日至10月31日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：life@KCC（葵興港鐵站E出口）

查詢：2400 8000

■送環保袋及化妝袋

life@KCC送出「尋夢作樂園」環保袋及化妝袋（圖2）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：10月8日，送禮詳情見另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第261期]

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