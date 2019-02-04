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Happy PaMa 教得樂 第261期

Happy Pa Ma

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本周FOCUS．採訪手記：全新Happy PaMa 尋找有趣學習法

【明報專訊】新學年伊始，《Happy PaMa 教得樂》也來個大革新，今期開始，將加入更多精彩內容，為爸媽、為教育界加油、打氣！封面故事，正是我們其中一個全新欄目——有教無「累」。

不知從何時開始，中小學的補充練習每每成為書展最暢銷的書目之一，家長拖篋「掃」貨的場面，大家亦已司空見慣。或許，不少人仍然相信，反覆操練、不斷做習作，是提升小朋友學業成績的唯一方法，結果，家長與孩子每日都周旋於一本又一本的補充練習之中，弄得大家也身心疲累！

但我們認為，學習應該還有其他更有趣的方法。像今期兩位遊戲達人爸爸，林英祥（Victor）和黃頌行（Thomas），他們都有不少遊戲點子，來幫助就讀小學的子女們輕輕鬆鬆學好數學。若然家長連買一兩盒桌遊、積木的錢也想省回，其實只要找一副啤牌、幾粒骰子，甚至請孩子在街市、超市嘗試用現金購物，已經可以活用四則運算了！想知更多玩轉數學的方法，就要留意今期的詳細報道。

好味新「煮」意 提高孩子食慾

另外，小朋友吃得好不好，亦是家長經常煩惱的問題。另一個新欄目——新「煮」意，就是希望集思廣益，一起設計一些可以提高孩子食慾的美食。如果各位讀者有好諗頭，不要吝嗇，電郵或透過facebook跟我們分享吧！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第261期]

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