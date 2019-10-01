配件：T字板（四巧板）

（圖1）

玩法：

(1) 把4塊不同形狀的木塊，按照說明書指示，以不同排列組合，拼出各種圖形，增強圖像閱讀能力

(2) 利用4塊不同形狀的木塊，砌出全等圖形、對稱圖形，打好對平面圖的基礎了解，有助將來學立體圖形

■合24

配件：一副啤牌

（圖2）

玩法：

(1) 在一副啤牌中，隨機抽4張牌

(2) 把每張牌的點數（J代表11、Q代表12、K代表13），用加、減、乘、除（可加括號）來運算，計算出等於24的答案

(3) 舉例，抽出的4張牌是 6、5、5和1。

(4) 其中一道算式可以是6×5-5-1=24

註：此遊戲適用於大部分的數字組合，但亦有少數情况無法計算

■骰骰相關

配件：7粒6面骰子

（圖3）

玩法：

(1) 玩家們擲出7粒骰子

(2) 舉例，擲出6、5、3、3、2、1和1

(3) 隨機抽兩個數目字，合成一個雙位數，舉例，把3和2抽出，組成32

(4) 餘下5粒骰子，以加、減、乘、除（可加括號）來運算，設計出一道算式，而此算式的答案要等於32

(5) 其中一道算式可以是

6×5+（3-1）×1=32

註：此遊戲適用於大部分的數字組合，但亦有少數情况無法計算

■接龍心算

配件：BLACK SHEEP桌遊

（圖4）

玩法：

(1) 2至6名玩家，每人隨機派7張牌，這些牌全部在1至10內，餘下的作抽牌用

(2) 先從抽牌區隨意抽出1張牌，例如抽出了8，把它放在枱面

(3) 玩家輪流出牌。最先出牌的玩家，可打出手上的8，又或者利用8，配以加減算式，打出兩張牌。舉例8-2=6，那玩家便可打出手上的2和6的牌。每次出牌，都要向大家說明算式。如手上既無8，又沒有牌可組成算式，便要在抽牌區抽一張牌

(4) 承上題，下一名玩家就以6作考慮點出牌。餘此類推

(5) 誰最快把手上的牌全部打出便是勝

[Happy PaMa 教得樂 第261期]