知多啲：台灣創業易守業難

1. 台灣對進口食材管制嚴格，當地的進口食材不但選擇少而且價格高，例如訂購日本進口的烘焙用抹茶粉，香港有多個品牌選擇，但台灣只有幾個品牌，而且不便宜。

2. 今年1月開始，台灣的最低工資時薪調升至150新台幣（約38港元），但有錢也未必買得到台灣人的時間。趙婉芝說：「台灣人重視節日和公眾假期，在這些日子給予雙倍人工亦難增聘人手。」

3. 申請食肆牌照較香港容易，而且租金低，開業成本是香港的三或四分之一。但在租舖前，要清楚目標顧客群位置，人流多不一定生意好，因每一區的顧客類別及年齡層不同。如果該區多年輕人商場，那一區絕大部分都會是年輕人，如果多商業大廈，就會多辦公室人員，行文青路線的，就開在文青區，走平民路線就選住宅區、醫院或學校附近，店舖必須開在多目標顧客的地區。此外，亦要考慮店舖所賣的食物類別及價格定位，如果在飯店林立的地區開小食店，因台灣人工資不高，未必會捨得用吃飯的錢來買小食，定價要衡量他們的消費能力，否則生意凶多吉少。

4. 在台北開舖，節日及公眾假期未必旺場，因很多人會返台中或台南老家，而且台灣人消費力相對較低，尤其是在月尾，營業額會下跌。

5. 台灣人也愛到處「打卡」，但熱潮一瞬即逝，要保持食物水準外，亦要不斷想新點子留住顧客。

6. 台灣沒條例監管業主出租舖位收取的按金比例，有些業主會收3個月按金，所以租舖時要留意按金比例是否合理，亦要看清楚不續租後退還的按金金額。