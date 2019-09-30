預設照顧計劃 安享晚年無牽掛

當生命接近完結的時候呢？要準備嗎？生命何時完結不由我們決定，但當生命到了晚期，想怎樣和家人度過餘下的日子？要接受或不接受什麼醫療程序？甚至死後殯葬安排、財產分配等，都可以預備和選擇。重點是摒棄忌諱，坦然與家人和醫護討論，為生命的完結作好準備。

■個案一

◆病母拒插胃喉 女兒應允 兒子斥不孝

陳婆婆（85歲），多年前被診斷患有認知障礙症，大仔少男已移民加拿大，照顧責任落在同住的二女少芳身上。陳婆婆本來開心爽朗、健談好動，閒來喜歡和朋友四處郊遊，或在家和女兒煮東西和吃東西。但自從患上認知障礙症，經常忘記自己有沒有吃飯或吃了什麼，和大仔通電話時常常嚷着沒得吃，快要餓死。

最近，陳婆婆情况轉差，經常因進食嗆到，食物誤進肺部而引致肺炎，多次進入醫院。言語治療師診斷陳婆婆患有嚴重吞嚥困難，建議不用口腔進食，改用餵食管。但陳婆婆曾經到老人院探望好朋友，見到朋友躺在牀上，插着餵食管，覺得好痛好辛苦，就告訴女兒她寧願死也不要這樣插管子；雖然女兒要為母親做出這個重要的決定感到很為難，但還是決定告訴醫生不用插餵食管，寧可以後自己小心餵食，冒着婆婆再有肺炎的危險，也要讓陳婆婆過得舒適一些。

大哥知道陳婆婆的情况，立即由加拿大返港探望住院的母親，覺得任由老人家捱餓十分不孝；正所謂「中國人死也要做飽鬼」，何况母親一向喜歡愛吃。他更就插喉問題和妹妹大吵一番。

其實，當陳婆婆仍清醒的時候，若一家人預早和醫護傾談婆婆的情况，預計可能出現的病情轉變，再細心聆聽婆婆的意願，一家人有商有量，結果無論插餵食管與否，以上爭吵都可以避免。

■個案二

◆肺癌翁與家人開會 協商晚期生活安排

財叔（75歲），老伴早已離世，現在與兒子、媳婦和孫兒同住，相處融洽。數年前，他患上慢性阻塞性肺病，最近一次入院，確診為晚期肺癌。

雖然兒媳十分關心和愛護財叔，但對他的病卻隻字不提，怕他承受不住而感到絕望。家人之間的情緒因而變得低落，談話亦變得避忌。每當財叔表示想討論自己病情和身後事的時候，家人都迴避，反安慰財叔別說不吉利的話。眼見自己身體漸漸轉差，財叔心裏很清楚自己的病是怎樣一回事，對生死看得豁然，並經常說：「每個人都會生老病死㗎啦，既來之、則安之。」

直至財叔在朋友口中聽到「預設照顧計劃」，便向社工和護士詢問詳情。在過程中，財叔表達自己的意願，他曾眼見老伴接受急救的辛苦過程，希望自己舒服及有尊嚴地離世，不想接受不必要的治療來延長生命。之後，在社工協助下，財叔安排了一次家庭會議，清楚就晚期生活的意願與家人溝通，並表示不想加重家人的壓力。最後，財叔在醫生見證及家人陪伴下簽訂了「預設醫療指示」及「不作心肺復甦術文件」，財叔終於放下了一件心事。家人亦慶幸把握時機，坦誠地和爸爸展開生命晚期溝通，了解他的心願和照顧安排等等，剩下來的日子便能欣然度過。

其實，很多長者眼見朋友一個一個離開，對於死亡已有心理準備，反而是年輕一輩覺得難於啟齒。財叔一家能夠把握時機，坦然展開生命晚期溝通，為生命準備一個有尊嚴的、沒遺憾的完結。

文：葉美英（賽馬會安寧頌計劃項目副總監）

編輯：王翠麗

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