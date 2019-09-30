知多啲：睇標籤揀粉紅消毒藥水

其實早在2014至15年，韓國亦發生粉紅色消毒藥水受污染事件。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明估計，韓國該次事件是生產過程中最後消毒階段有失誤，導致未能完全殺死消毒藥水內的細菌。「環境、空氣、水源、包裝過程都會有細菌，若消毒藥水未經最後的高溫消毒程序，一定含有細菌。」未經高溫消毒的消毒藥水，不宜用於清洗傷口，只能用於消毒沒有傷口的皮膚表面或消毒用具。

用於洗傷口 須經高溫殺菌

香港現時法例，只要求高濃度或用於洗傷口的消毒藥水才需要註冊。而根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（條例），濃度低於2%的氯己定消毒藥水，無醫療聲稱及沒有標明可用於破損皮膚，便不歸類為藥劑製品，毋須註冊或接受監管。

「本港生產商利用法例漏洞，生產不可用於洗傷口的消毒藥水，供應巿場。如果要用來洗傷口，所有消毒藥水必須經過高溫程序殺菌。」崔俊明解釋，很多人以為消毒藥水本身能夠消毒，但其實有些細菌可以在消毒藥水中生存，例如洋葱伯克氏菌，因此消毒藥水一樣要用高溫消毒。

香港法例容許毋須註冊的消毒藥水在市場出售，不受衛生署監管。崔俊明認為有改善的地方。第一、洗傷口用途的消毒藥水需要註冊；第二、任何消毒藥水包裝上需寫明可否洗傷口。他建議市民購買有香港註冊編號的消毒藥水，編號由「HK-」及5位數字組成，並留意產品包裝上有無「Sterile」字眼，意思即是已消毒，可用於體內或傷口的清潔。