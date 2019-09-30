情緒診所：批評激進前 不如了解背後創傷

什麼是創傷？

創傷是指一些對身心健康有長遠影響的事件，它可以是真實或主觀感受到的威脅，可以是單一事件或一段時間內發生的連串事件，當中往往牽涉某人或群體的權力大過另一人或群體。以傳統來說，創傷包括身體和性的暴力、虐待和忽略兒童、天災、社會暴力包括欺凌、戰爭等。創傷也可源於種族主義、貧困、不公義、壓迫和歷史創傷。創傷的反應因人而異，需要從每個人的經驗去理解。創傷的經驗可引致內疚、恥辱、被背叛的感覺，破壞對人的信任感。

愈來愈多研究指出創傷會影響人的身體、精神和情緒健康、神經發展和社交技巧等。創傷使人產生不信任感，人際關係亦因而大受影響。更重要的是，創傷令人恐懼，而這些壓力會長期將人放置於反擊、逃走或僵硬（fight, flight or freeze）的模式，使其身心反應極度敏感。小至一句說話或一個眼神，已可引發被攻擊的危機感，以及隨之而來的激烈反應。長此下去，會令人疲憊不堪，感覺麻木，影響日常的生活和認知過程包括記憶、專注力和思考能力。

如何面對創傷？

理解過什麼是創傷和其反應後，我們可從多角度了解一個人的過激行為，避免立即給予負面標籤，並敏銳地了解其背後的經歷。固有的體制如學校和機構，亦可嘗試了解體制中權力不平衡如何有可能引致信任的問題，甚至形成二次創傷（re-traumatisation）的可能。

國際學者提出10個實踐創傷知情的方法：1、從創傷的角度去看事情；2、理解一些創傷是隱藏的；3、討論創傷時抱持態度謹慎；4、提供創傷支援；5、避免體制形成二次創傷；6、建立信任和透明度；7、建立合作和互相關係；8、重視充權和選擇；9、提升安全感；10、與創傷人士建立伙伴關係。

了解創傷，讓我們覺察並諒解激烈行為背後的創傷和痛苦，由問別人「你有什麼問題」改為問「你發生了什麼事情」。當我們感到身心安全，才能在社會身心健康地生活。

文：凌悅雯（新生精神康復會臨牀心理學家）