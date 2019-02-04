醫學滿東華：HPV疫苗 打兩劑就夠？

那一天，陳太和女兒一起來到診所。我們解說過HPV疫苗的功用及可能出現的副作用，然後便談到她女兒只需要接種兩次9價HPV疫苗。然而陳太從朋友間聽到要接種3次疫苗，頓時感到非常擔心及緊張，怕女兒少接種一次疫苗後，產生的免疫力會較差，影響疫苗的保護期，更擔心會影響預防子宮頸癌的效用。

其實，根據衛生防護中心「有關使用人類乳頭瘤病毒疫苗於預防子宮頸癌的共識（2016年9月）」，如接種者於接種第一針9價HPV疫苗時未滿15歲，她只需接種疫苗兩次；就算接種第2次疫苗時已年滿15歲，她仍只需要接種共兩次疫苗。雖然比15歲後才開始接種HPV疫苗者接種少一次，但是其預防子宮頸癌及性病疣的功效、保護期還是相同。

經過詳細解釋後，陳太終於放心下來，而她女兒就更高興，因為她非常害怕打針。

兩次疫苗接種 一年內完成

不過，另一問題又來了。當講到9價HPV疫苗的建議接種時間間隔為6個月時，陳太又有顧慮。原來，女兒在接種第一次疫苗後一個月，就要離開香港到海外升學，明年才能回港接種第二次疫苗，兩次疫苗接種要相隔10個月。當得知陳太的疑慮後，便告知其女兒於一年內完成兩次疫苗接種，也是可以接受的範圍，並不影響疫苗的功效及保護期。

說到最後，再一次提醒陳太及女兒，HPV疫苗仍未能徹底預防子宮頸癌，即使女兒已接種兩次HPV疫苗，如果將來有性行為，也應定期接受子宮頸抹片檢查。另一方面也提醒她其他預防方法：應該減少性伴侶數量及使用安全套，也避免吸煙。

總括來說，陳太和她女兒的擔心和困難都可以解決，而且她女兒在接種HPV疫苗以後，可以預防九成子宮頸癌及其他相關癌症，如：陰道癌、外陰癌及口腔癌，以及性病疣，讓她女兒的健康得到多一份保護。

現時香港的HPV疫苗有3種，包括2價、4價及9價，每一種疫苗也有其不同之處，所以如果其他人也希望藉HPV疫苗得到多一點的保護，可諮詢醫生的意見。

文：蘇杏儀醫生（東華三院婦女健康普查部主管）