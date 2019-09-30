九大仙草之首 價錢高低藥效相若 石斛抗癌 無臨牀實證

古書記載，石斛滋陰補虛，近年不少商品聲稱它能抑制腫瘤生長，導致身價節節上升。但科研學者指出，暫時未有臨牀研究證實石斛抗癌。

網上搜尋「石斛」、「癌症」等關鍵字詞，立即出現林林總總資訊。對癌症患者而言，石斛是否治癌良方？

香港浸會大學中醫藥學院教學科研部張宏杰教授表示，近年學術界不乏有關石斛治癌的藥理研究，以浸大為例，近年的動物研究，以患有結腸腫瘤的老鼠為實驗對象，發現老鼠服用內含石斛成分的中藥後，腫瘤生長速度減慢。中國科學院大學及中國科學院成都生物研究所學者去年發表學術文章，提及有研究曾利用鐵皮石斛的甲醇提取物，進行抗癌活性實驗，發現該成分能抑制結腸癌細胞生長。

含芪類提取物 減黑色素？

然而，研究數據結果不等同石斛確能醫治癌症患者。張宏杰指出，現時有關石斛抗癌的研究僅為藥理研究，未見有臨牀研究，缺乏癌症患者服用含石斛成分藥物的數據，因此不能實證石斛抗癌，「沒做過臨牀研究比較，便不能說成是抗癌，否則是誤導」。

除了治癌研究，近年亦有研究提及石斛能減少黑色素。浸大去年發表研究，發現鐵皮石斛及金釵石斛含芪類提取物，能用於減少黑色素形成。研究團隊從鐵皮石斛和金釵石斛中提取芪類化合物，應用於包括人類的哺乳動物細胞，發現該類化合物能抑制細胞中的自由基和活性氧，具抗氧化作用，並減少皮膚細胞中的黑色素形成。研究同時比對維他命C、E和水楊酸（BHA）的檢測結果，發現石斛中的芪類化合物效果較佳。但此項實驗僅以細胞作檢測，數據尚未涵蓋人體臨牀使用含石斛成分護膚品後的皮膚反應。

鐵皮石斛 滋陰清熱減暗瘡

有關石斛改善皮膚的功效，香港浸會大學中醫藥學院臨牀部首席講師陳偉指出，從中醫理論來看，鐵皮石斛性微寒，具滋陰清熱功效。他解釋，暗瘡、痤瘡及粉刺等問題多為陰虛火旺所致，因此應用鐵皮石斛，有效解決上述皮膚問題。

近年石斛獲吹捧為「神藥」，箇中有何因由？陳偉指出，自古至今，石斛皆被視為中藥珍品，源於《道藏》列出九大仙草時，以霍山石斛為首，因此石斛奪「九大仙草之首」名號，歷代皇帝亦將之列為貢品。他表示，臨牀上石斛主要用作清胃熱，利咽開音，去翳明目，並能滋補養腎；因性質相對平和，適合大部分人使用，令需求大增。現時有關石斛的著名方劑包括石斛清胃湯、石斛夜光丸等。

價錢被炒高 小心魚目混珠

但陳偉補充，石斛不是能醫百病的仙草，而較昂貴的鐵皮石斛和霍山石斛，藥用價值與一般石斛沒有多大分別。他指出，現時尚未有權威醫學報告證實石斛能抗腫瘤，因此醫治癌症患者時，石斛並非必然處方的中藥材，「若真的需要使用石斛，中等價錢的已經很不錯」。他提醒，現時坊間大多銷售的石斛為人手栽培種植，但近年來金釵、鐵皮及霍山石斛的價格一路飈升，有不法商人以次充好，因此市民選購時務必留神小心。

文：鄧安琪

編輯：蔡曉彤

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