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2019年9月29日星期日
漫畫連載
死因達人馬宣立 科學求證 解拆「被自殺」之謎
煙花不發的深寂
從「去年煙花特別多」到「今年再次無煙花」：論煙花匯演對繁榮安定的矚目宣傳
星期日現場：一個聆聽者的反思
周日話題：特赦、真相與和解 南非的轉型正義模式
什麼人訪問什麼人：全球遊行日之中日KOL加藤嘉一：誰是香港「愛國賊」？
七情上面：Believing is Seeing It's a yellow object
開門讀書：政權的終結
讀書/時令讀物：讀齊澤克預測 何君堯「好困擾」之路
安徒行傳：人魚兩忘 創造自身 重尋希望——簡評《盧亭百年夢終章》
影像特區：罪惡王冠
Chungkin Express：這是信息最豐富的年代 這是信息最虛假的年代
阿貓阿狗：#47對話
水清碩見：那還未結束的過去
獨恒戲語：The Boys 英雄要問出處
家明雜感：《萬千痛愛在一身》（二） 創作的熱情與紀律
影片簡評：《搖滾青春頌》IIA
咩世界：第129期 ／小息
單元連載
星期日文學‧白色恐怖：《返校》的禁書清單，戒嚴時期的文學忌諱
料理分子：台式早餐蛋餅 一天的靈魂
綠色生活：穿山甲走私至滅絕之路
無定向學堂：政府自製公關災難 專家教路點收科
街知巷聞：羅曼‧九龍塘 告別李小龍故居，腳步隨時鐘流轉
未來城市：認識「預設醫療指示」 自決末期救到盡
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【明報專訊】創作//黃照達
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死因達人馬宣立 科學求證 解拆「被自殺」之謎
煙花不發的深寂
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